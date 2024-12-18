Относительно использования домашней техники можно найти множество советов, например, о том, какие программы стирки стоит выбрать у стиральной машины, или каковой должна быть оптимальная температура в холодильнике и как в нем следует располагать еду. А вот куда домашние устройства лучше всего ставить в принципе? Можно ли поставить на стиральную машину "сушилку"? Может ли духовка стоять рядом с холодильником?

Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказывает о самых важных принципах, которые следует учитывать при расположении домашних устройств в помещении.

"Сушилка" на стиральной машине

"В целом – да, это можно сделать. Однако нужно учитывать некоторые моменты. Во-первых, "сушилку" нельзя ставить просто на стиральную машину. Между двумя устройствами должна быть отдельная полка или какое-либо промежуточное звено. Например, для установки стиральных машин и "сушилок" Samsung BESPOKE друг на друга можно купить специальное крепление. Если же вы просто поставите "сушилку" на стиральную машину, верхнее устройство может стоять нестабильно, а это небезопасно", – рассказал Пеннар.

Кроме того, по словам Пеннара, необходимо учитывать и размеры устройств. Если габариты "сушилки" больше габаритов стиральной машины, то ставить ее наверх нельзя. Поэтому пользователь должен предварительно проверить, подходят ли его устройства для такой установки. Если необходимая подготовительная работа сделана, то, поставив "сушилку" на стиральную машину, вы сможете освободить пространство в помещении для стирки.

Отдельное помещение для стирки

По словам Пеннара, для стиральной машины и "сушилки" в доме следует предусмотреть отдельное от кухни место. "Это не означает, что стиральная машина должна стоять одна в отдельном помещении, однако желательно, чтобы она располагалась не на кухне, как это делается в некоторых домах. Так вы сможете заниматься разными делами по дому отдельно, и у вас не будет возникать ситуация, когда вы будете одновременно стирать белье и готовить еду", – объяснил Пеннар.Кроме того, по словам Пеннара, стиральную машину и "сушилку" стоит устанавливать как можно дальше от спальни, чтобы звуки их работы не мешали спать, если вы планируете постирать белье, например, ночью.

Духовка рядом с холодильником

Что касается кухонного оборудования, Пеннар советует не ставить духовку в непосредственной близости от холодильника. Несмотря на то, что современные духовки хорошо изолированы, они все равно выделяют тепло, из-за чего холодильнику придется работать в усиленном режиме и расходовать больше энергии. По возможности между духовкой и холодильником следует расположить какие-нибудь ящики или рабочую поверхность.

Использование рабочих поверхностей

Если рассматривать кухню более широко, то в идеале между духовкой и холодильником может находиться рабочая поверхность, которую можно использовать для приготовления еды. Таким образом вам будет удобно вынимать продукты из холодильника, затем разрезать или каким-нибудь другим способом подготавливать их для жарки или запекания, и уже после этого класть их на сковородку или в духовку.

Кроме того, Пеннар советует пересмотреть все стоящие на рабочей поверхности кухонные устройства и расставить их в порядке приоритета. Устройства, которые вы используете раз в неделю или в месяц, лучше поставить в шкаф или на полку, чтобы они бесцельно не занимали рабочую поверхность. При необходимости их всегда будет несложно снова достать.

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