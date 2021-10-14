Молодые люди стараются как можно быстрее начать взрослую жизнь и стать самостоятельными, но самым большим препятствием на пути к этому остается покупка собственной машины и жилья. Если родители не могут поддержать ребенка, в 25 лет речь по большей части идет не о приобретении недвижимости, а о накоплениях на первый взнос. Что может в этом помочь?

В 24 года Гиртс купил земельный участок, на котором позже планировал построить дом. Затем проект немного изменился, но это не было связано с недостатком финансов.

Гиртс окончил программу медицинской инженерии Рижского технического университета, но карьеру стал строить в совсем другой области. Сейчас он занимается недвижимостью, а вопросы, связанные с финансами и продажами, он освоил, когда летом работал в США. Эта работа помогла накопить ему на первую недвижимость. "У меня всегда были амбиции и голова на плечах, поэтому я знал, что определенно захочу учиться. Я знаю, что у всех людей, на которых я смотрю и на которых хочу равняться, тоже есть образование", — говорит Гиртс.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту