Молодые люди стараются как можно быстрее начать взрослую жизнь и стать самостоятельными, но самым большим препятствием на пути к этому остается покупка собственной машины и жилья. Если родители не могут поддержать ребенка, в 25 лет речь по большей части идет не о приобретении недвижимости, а о накоплениях на первый взнос. Что может в этом помочь?

В 24 года Гиртс купил земельный участок, на котором позже планировал построить дом. Затем проект немного изменился, но это не было связано с недостатком финансов.

Гиртс окончил программу медицинской инженерии Рижского технического университета, но карьеру стал строить в совсем другой области. Сейчас он занимается недвижимостью, а вопросы, связанные с финансами и продажами, он освоил, когда летом работал в США. Эта работа помогла накопить ему на первую недвижимость. "У меня всегда были амбиции и голова на плечах, поэтому я знал, что определенно захочу учиться. Я знаю, что у всех людей, на которых я смотрю и на которых хочу равняться, тоже есть образование", — говорит Гиртс.