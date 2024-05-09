"Это очень чувствительный вопрос", — о решении правительства в этом году не включать в список компенсируемых медикаментов лекарства для лечения новых редких заболеваний в среду в передаче Spried ar Delfi высказался министр здравоохранения Абу Мери (Новое единство). В условиях ограниченных ресурсов в отрасли здравоохранения должны приниматься очень жестокие решения о том, на какие нужды направить финансирование, чтобы поддержать наибольшее количество людей.