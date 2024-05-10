Все члены правительства Эвики Силини подали декларации государственных должностных лиц за 2023 год. Нехитрый подсчет показывает, что в средняя служба государству в Кабинете министров приносит доход в среднем около 100 тысяч евро в год. У кого-то меньше, у кого-то немногим больше.
Есть среди министров и те, кто не ограничивают себя только госслужбой — преподают, как министр обороны Андрис Спрудс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр культуры Агнесе Логина, или же лечат, как министр здравоохранения Хосам Абу Мери. По количеству недвижимости, находящейся в собственности, лидирует Хосам Абу Мери: ему принадлежат объекты не только в Латвии, но и в родном Ливане. Самым большим количеством финансовых инструментов может похвастаться, что закономерно, министр финансов Арвилс Ашераденс. А вот министр экономики Виктор Валайнис сбережения хранит в наличности. И у Валайниса, и у министра земледелия Арманда Краузе — тяга к раритетным автомобилям, следует из деклараций. А министру охране окружающей среды и регионального развития Инге Берзине принадлежит аж восемь квартир в Кулдиге — городе, в котором она долго была мэром
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv