Все члены правительства Эвики Силини подали декларации государственных должностных лиц за 2023 год. Нехитрый подсчет показывает, что в средняя служба государству в Кабинете министров приносит доход в среднем около 100 тысяч евро в год. У кого-то меньше, у кого-то немногим больше.

Есть среди министров и те, кто не ограничивают себя только госслужбой — преподают, как министр обороны Андрис Спрудс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр культуры Агнесе Логина, или же лечат, как министр здравоохранения Хосам Абу Мери. По количеству недвижимости, находящейся в собственности, лидирует Хосам Абу Мери: ему принадлежат объекты не только в Латвии, но и в родном Ливане. Самым большим количеством финансовых инструментов может похвастаться, что закономерно, министр финансов Арвилс Ашераденс. А вот министр экономики Виктор Валайнис сбережения хранит в наличности. И у Валайниса, и у министра земледелия Арманда Краузе — тяга к раритетным автомобилям, следует из деклараций. А министру охране окружающей среды и регионального развития Инге Берзине принадлежит аж восемь квартир в Кулдиге — городе, в котором она долго была мэром