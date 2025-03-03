ФОТО: Самые смелые, захватывающие и фантастические наряды церемонии "Оскар"

Сезон наград завершен! 97-я церемония вручения премии "Оскар" подарила зрителям вечер высокой моды, где нашлось место и изысканной элегантности, и эффектным, смелым нарядам. Это главное событие года, в котором все стараются выделиться – кто-то удачно, а кто-то, возможно, даже с перебором.

И все же ничто не бывает скучнее, чем безопасный, проверенный временем выбор, повторяющийся десятилетиями. А еще хуже – вновь и вновь копировать образы золотого века Голливуда. В ожидании новой платиновой модной эры – самые смелые, захватывающие и неожиданные образы нынешней церемонии "Оскар"!

Главная звезда, конечно, кот! Режиссер мультфильма "Поток" Гинтс Зилбалодис и продюсер Матис Кажа появились в смокингах, созданных специально для церемонии "Оскар" художницей Кристой Дзудзило. Она также придумала дизайн запонок в виде кота из мультфильма, которые воплотила в жизнь ювелир Виктория Фоменко.

Ариана Гранде

Fоtо: Vida Press

Розовые платья принцессы и гламурные красные дорожки – формула, которую Ариана Гранде освоила в совершенстве и использует с безупречной точностью. На этот раз она сияла в кутюрном наряде Schiaparelli сезона весна/лето 2025: скульптурный атласный корсет с баской и объемная юбка из тюля. Дополнительного блеска добавили бриллианты De Beers. Французский модный дом раскрыл, что на создание платья ушло более 190 000 кристаллов, блесток и жемчужин.

Ясмин Финни

Актриса сериала "Трепет сердца" (Heartstopper) выбрала почти классическое платье Harris Reed, которое таковым можно было бы назвать, если бы не скульптурный геометрический корсет и декоративные перья. Театральный эффект усилили прозрачные перчатки и золотые украшения.

Фернанда Торрес

Номинантка на премию "Лучшая актриса" удивила черно-белым кутюрным нарядом Chanel из коллекции весна/лето 2025. Классические цвета и традиционный силуэт, но с необычным декором. Как и положено высокой моде – на создание образа ушли сотни, если не тысячи часов ручной работы.

Омар Аполло

Fоtо: Vida Press

Актер из фильма "Квир" поиграл с черно-белым гороховым узором Valentino и дополнил образ загадочной вуалью на лице. Завершающий штрих – серьги-капли с бриллиантами.

Мишель Йео

Эффектное синее платье Balenciaga с драматичным шлейфом и изысканными украшениями Maison Boucheron. Хотя силуэт отсылает к эстетике старого Голливуда, именно яркий цвет и длина шлейфа делают наряд оригинальным, доказывая, что традиции можно переосмыслить.

Синтия Эриво

Fоtо: Vida Press

Преданная поклонница Louis Vuitton, актриса надела сшитое специально для нее зеленое бархатное платье с объемным воротником-бабочкой. В СМИ упоминается, что образ стал отсылкой к Хэтти Макдэниел – первой чернокожей актрисе, получившей "Оскар" (она сыграла роль Мамушки в фильме "Унесенные ветром"). Дополняли наряд фирменный маникюр Эриво, в который был даже встроен миниатюрный циферблат. По-королевски роскошно!

Fоtо: Vida Press

Тимоти Шаламе

Fоtо: Vida Press

Номинант на премию "Лучший актер" выделился костюмом из кожи сливочного оттенка от Givenchy, который дополнили украшения Cartier. Урок стиля – гладко, как по маслу.

Raye

Fоtо: Vida Press

Певица объединила классику, гламур и панк в корсетном платье от Vivienne Westwood с драпированными элементами, выгодно подчеркивающими фигуру.

Doja Cat

Fоtо: Vida Press

Звезда перенесла тренды с серых городских улиц на красную дорожку, выбрав платье Balmain с леопардовым принтом. Классический силуэт вечернего платья делает узор дерзким и оригинальным.

Джефф Голдблюм

Fоtо: Vida Press

Актер, который также дефилировал на показе Prada, выбрал стильный костюм того же модного дома. Классика заиграла новыми красками благодаря рубашке с цветочным узором, дополненной бабочкой, лавандовым платком и бутоньеркой из "живых" цветов. В интервью E! Голдблюм признался, что был в восторге, когда впервые увидел этот образ.

Майли Сайрус

Певица представила свой бунтарский стиль в платье Alexander McQueen с декоративными элементами, украшениями Maison Boucheron и кружевными перчатками. Даже классика может быть дерзкой!

Фелисити Джонс

Fоtо: Vida Press

Серебристое платье Giorgio Armani Privé с вырезами на талии будто сделано из жидкой ртути. Голливудский шик в новом прочтении, дополненный культовыми туфлями Manolo Blahnik и любимыми актерами украшениями Maison Boucheron.

Зои Салдана

Fоtо: Vida Press

С этим платьем от Saint Laurent Энтони Ваккарелло можно попасть как в список лучших, так и худших нарядов вечера. Но лучше быть замеченной, чем незаметной. Образу в винном оттенке добавили драмы длинные оперные перчатки и украшения Cartier.

Эндрю Гарфилд

Fоtо: Vida Press

Классический костюм Gucci заиграл благодаря аппетитному шоколадно-коричневому оттенку и нотке сексуальности – атласной, слегка сияющей рубашке. Вдохновение – богемные 70-е и 80-е.

Лиса (Blackpink)

Fоtо: Vida Press

Участница Blackpink, а теперь и актриса, выбрала гибрид костюма и вечернего платья Valentino, напоминая женскую версию Джеймса Бонда.

Холли Берри

Fоtо: Vida Press

Платье Christian Siriano без бретелей, одновременно напоминающее зеркало и диско-шар, выглядит утонченно благодаря идеальному балансу между уникальным материалом и классическим силуэтом.

Селена Гомес

Fоtо: Vida Press

Сияющее платье Ralph Lauren, в котором Гомес выглядела восхитительно, создавалось 12 мастерами вручную – они пришили более 16 000 кристаллов Rouzmont. Для дополнительного блеска – украшения Bvlgari. Образ вдохновлен культовой актрисой Софи Лорен.

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