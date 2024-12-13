Приближаются праздники, и в магазинах начинаются сезонные распродажи. Украшения, вкусная еда, подарки близким — так много поводов закрыть глаза на расходы. А предложения так заманчивы и кажутся выгодными! Но как сделать так, чтобы шопинг не обернулся покупкой ненужных вещей и разочарованием?

Есть много причин, чтобы рационализировать покупки в праздничный сезон, но следует понимать, что неконтролируемый и бесцельный шопинг можно приравнять к своего рода зависимости, которая может привести к финансовым проблемам и проблемам в отношениях, сообщает издание CNN.

Как именно можно сравнить шопоголизм с зависимостью? В то время как другие просто тратят больше денег, чем положено в праздничные месяцы, третьи начинают испытывать тревогу по поводу всего, что им нужно купить, а после приобретения товаров наступает чувство облегчения и радости, которое со временем проходит. Единственный способ воссоздать это чувство — продолжать делать покупки. Самые большие проблемы начинаются, когда тяга к покупкам сохраняется и после праздников: в какой-то момент вы ловите себя на том, что планируете в голове следующую покупку, вам грустно в магазинах или интернет-магазинах, вы испытываете эйфорию, когда покупаете что-то, а потом сожалеете или чувствуете вину. Совсем плохо, когда вы перестаете рассказывать родным о своих покупках и пытаетесь их скрыть.

Почему мы любим ходить по магазинам?

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