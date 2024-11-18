В ноябре актриса Вия Блузма попрощалась с ролью песика в спектакле Кукольного театра "И снова Пиф", которую бессменно играла с 1983 года. На этой постановке, которая входит в Золотой фонд латышской культуры, выросло уже пять поколений. Спектакль идет каждый месяц и всякий раз собирает аншлаги. При этом театр отказываться от "Пифа" не намерен: после небольшого перерыва главную роль будет играть другая актриса.
Собачка Пиф и кот Геркулес, крестная мать Агата и крестный отец Тонтон, Дуду и Розали — эти созданные французским карикатуристом Жаном Арналом персонажи известны практически каждому латышскому ребенку. Как и песни к спектаклю, написанные Иварсом Вигнерсом.
2 ноября Вия Блузма последний раз вышла на сцену в роли Пифа. Почему? Причину объяснила представитель театра Агнесе Олиня.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv