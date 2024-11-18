В ноябре актриса Вия Блузма попрощалась с ролью песика в спектакле Кукольного театра "И снова Пиф", которую бессменно играла с 1983 года. На этой постановке, которая входит в Золотой фонд латышской культуры, выросло уже пять поколений. Спектакль идет каждый месяц и всякий раз собирает аншлаги. При этом театр отказываться от "Пифа" не намерен: после небольшого перерыва главную роль будет играть другая актриса.