"По тем же рельсам". В кинотеатре Splendid Palace открылся 5-й фестиваль Artdocfest/Riga

"Хочется, чтобы началась полярная ночь — укутаться и заснуть", - признался Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, герой первой картины "О караване и собаках". Параллельно в большом зале Splendid Palace перед зрителями прошла вся история 20-го века, показанная через архивные пленки железных дорог Европы. Так в кинотеатре Splendid Palace открылся 5-й Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga.
Фестиваль проходит с 1 по 8 марта на трех площадках. В Splendid Palace в рамках двух конкурсных программ покажут 30 лучших документальных фильмов из всех стран Балтийского региона (кроме России) и мира. Многие будут представлять их режиссеры.
В арт-пространстве Zuzeum и Media Hub Riga зрителей ждут три бесплатных тематических программы. Рассказываем коротко и образно обо всех конкурсных фильмах.
2 марта — Ночь кино: с 22.00 можно посмотреть сразу 8 фильмов за один билет.
Продажа билетов и подробно о каждом фильме — здесь.
Открытие фестиваля
"Тыкдык-тыкдык…." - стучат поезда, в окнах то темная, то светлая полоска… Подобно тому, как меняются полосы в жизни пассажиров. Вот почтенные мамаши ведут за руки дочек-куколок и сыночков в матросках, а вот они уже запихивают пронумерованных детей в вагоны, чтобы отправить в безопасные места подальше от войны. Вот франтоватые господа в цилиндрах грузятся в вагоны первого класса, а вот уже дружным строем с войны возвращается отряд одноногих и обезличенных во всех смыслах.
Вот рабочие трудятся в поте лица над каждой заклепкой старинного паровоза, а вот равнодушный снаряд, в производство и зарядку которого вкладываются нечеловеческие усилия, в мгновенье ока разносит в пыль многомесячный труд сотен мастеров… Вот Чарли Чаплин смешно вылазит из багажного отделения поезда, а вот уже пародируемый им и совсем несмешной в реальности Гитлер раздает автографы фанатам, запрыгивающим на подножку поезда… Вот вагон везет людей в "Аушвиц", а вот он уже везет трупы…
"Похоже, история ничему нас не учит… Мы едем и едем по одним и тем же рельсам", - говорит Мачей Дрыгас, режиссер немого фильма "Поезда", собранного из 98 архивов мира. Картина получила Grand Prix главного мирового фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме.
Свою работу Мачей начал в 2015 году, а в 2022 ему пришлось отказаться от всего, что он получил из российского и белорусского архивов. Но гигантские портреты Сталина, запихиваемые советскими солдатами в вагон, сохранились в американских пленках... (Фильм "Поезда" покажут еще раз 3 марта в 16.45)
Программа в Малом зале открылась картиной "О караване и собаках", события в которой стартовали за 138 дня до полномасштабного вторжения России в Украину. В своей речи на вручении Нобелевской премии главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, говоря о роли журналистов в жизни общества, заметил: "…В русском, и в английском, и в других языках есть поговорка: "Собака лает, а караван идёт"... Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идёт вперёд, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперёд возможно только, когда они сопровождают караван".
Картина режиссеров Аскольда Курова и его анонимного коллеги (он живет в России, поэтому вынужден был скрыть имя) рассказывает о том, как война начиналась для журналистов. Их и других независимых активистов (в частности, общество "Мемориал") награждают званиями "иностранных агентов" и делают работу почти невозможной. Их ставят перед выбором: остаться и приспосабливаться или сесть, или уехать.
Муратов честно признается: тяжело так, что "хочется, чтобы началась полярная ночь — укутаться и заснуть". Фильм, снятый до и после вторжения, рассказывает о последних защитниках демократии в России и дает проблеск надежды на другое будущее. (Фильм "О караване и собаках" покажут еще раз 4 марта в 16.45.)
Что посмотреть в воскресенье?
2 марта зрителей ждут сразу несколько мероприятий.
Специальное мероприятие
В 19.30 в Большом зале Splendid Palace - премьера латвийского фильма "Мгновенье до" и встреча с режиссером Александром Гребневым.
Конкурсные показы в Малом зале
16.45 — "После войны" (Baltic Focus), встреча с режиссером Биргитте Стермозе.
19.00 - "Близкие" (Artdocfest Open), встреча с режиссером Верой Кричевской.
21.00 — "Третий конец палки", встреча с режиссером Яро Войтеком.
О каждом фильме — одной строкой
В арт-центре Zuzeum (ул. Лачплеша, 101) покажут спецпрограмму "ArtDoc&ProAr" (вход бесплатный после регистрации на сайте Zuzeum. А в центре Media Hub Riga (ул. Меркеля, 21) можно будет увидеть две внеконкурсных программы - "В тени войны" и "Реальность войны".