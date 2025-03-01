"По тем же рельсам". В кинотеатре Splendid Palace открылся 5-й фестиваль Artdocfest/Riga

"Хочется, чтобы началась полярная ночь — укутаться и заснуть", - признался Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, герой первой картины "О караване и собаках". Параллельно в большом зале Splendid Palace перед зрителями прошла вся история 20-го века, показанная через архивные пленки железных дорог Европы. Так в кинотеатре Splendid Palace открылся 5-й Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga.

Фестиваль проходит с 1 по 8 марта на трех площадках. В Splendid Palace в рамках двух конкурсных программ покажут 30 лучших документальных фильмов из всех стран Балтийского региона (кроме России) и мира. Многие будут представлять их режиссеры.

В арт-пространстве Zuzeum и Media Hub Riga зрителей ждут три бесплатных тематических программы. Рассказываем коротко и образно обо всех конкурсных фильмах.

2 марта — Ночь кино: с 22.00 можно посмотреть сразу 8 фильмов за один билет.

Продажа билетов и подробно о каждом фильме — здесь.

Открытие фестиваля

"Тыкдык-тыкдык…." - стучат поезда, в окнах то темная, то светлая полоска… Подобно тому, как меняются полосы в жизни пассажиров. Вот почтенные мамаши ведут за руки дочек-куколок и сыночков в матросках, а вот они уже запихивают пронумерованных детей в вагоны, чтобы отправить в безопасные места подальше от войны. Вот франтоватые господа в цилиндрах грузятся в вагоны первого класса, а вот уже дружным строем с войны возвращается отряд одноногих и обезличенных во всех смыслах.

Вот рабочие трудятся в поте лица над каждой заклепкой старинного паровоза, а вот равнодушный снаряд, в производство и зарядку которого вкладываются нечеловеческие усилия, в мгновенье ока разносит в пыль многомесячный труд сотен мастеров… Вот Чарли Чаплин смешно вылазит из багажного отделения поезда, а вот уже пародируемый им и совсем несмешной в реальности Гитлер раздает автографы фанатам, запрыгивающим на подножку поезда… Вот вагон везет людей в "Аушвиц", а вот он уже везет трупы…

"Похоже, история ничему нас не учит… Мы едем и едем по одним и тем же рельсам", - говорит Мачей Дрыгас, режиссер немого фильма "Поезда", собранного из 98 архивов мира. Картина получила Grand Prix главного мирового фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме.

Свою работу Мачей начал в 2015 году, а в 2022 ему пришлось отказаться от всего, что он получил из российского и белорусского архивов. Но гигантские портреты Сталина, запихиваемые советскими солдатами в вагон, сохранились в американских пленках... (Фильм "Поезда" покажут еще раз 3 марта в 16.45)

Программа в Малом зале открылась картиной "О караване и собаках", события в которой стартовали за 138 дня до полномасштабного вторжения России в Украину. В своей речи на вручении Нобелевской премии главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, говоря о роли журналистов в жизни общества, заметил : "…В русском, и в английском, и в других языках есть поговорка: "Собака лает, а караван идёт"... Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идёт вперёд, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперёд возможно только, когда они сопровождают караван".

Картина режиссеров Аскольда Курова и его анонимного коллеги (он живет в России, поэтому вынужден был скрыть имя) рассказывает о том, как война начиналась для журналистов. Их и других независимых активистов (в частности, общество "Мемориал") награждают званиями "иностранных агентов" и делают работу почти невозможной. Их ставят перед выбором: остаться и приспосабливаться или сесть, или уехать.

Муратов честно признается: тяжело так, что "хочется, чтобы началась полярная ночь — укутаться и заснуть". Фильм, снятый до и после вторжения, рассказывает о последних защитниках демократии в России и дает проблеск надежды на другое будущее. (Фильм "О караване и собаках" покажут еще раз 4 марта в 16.45.)

Что посмотреть в воскресенье?

2 марта зрителей ждут сразу несколько мероприятий.

Специальное мероприятие

В 19.30 в Большом зале Splendid Palace - премьера латвийского фильма "Мгновенье до" и встреча с режиссером Александром Гребневым.

"Ночь кино" в Большом зале С 22.00 в Большом зале можно посмотреть аж 8 фильмов подряд по цене одного билета. "Место под солнцем"

"Старое лето"

"Шаманская сказка" (интервью с режиссером — здесь.)

"Я могу дышать глубже"

"Сожители" (интервью с режиссером — здесь.)

"Кока"

"Все должно жить"

"Мгновенье до" Подробнее о фильмах - ниже.

Конкурсные показы в Малом зале

16.45 — "После войны" (Baltic Focus), встреча с режиссером Биргитте Стермозе.

19.00 - "Близкие" (Artdocfest Open), встреча с режиссером Верой Кричевской.

21.00 — "Третий конец палки", встреча с режиссером Яро Войтеком.

О каждом фильме — одной строкой

Программа "Балтийский фокус" "Место под солнцем", Метте Карла Альбрехтсен, Дания, Швеция. О закулисном мире классического чартерного отдыха.

"После войны", Биргитте Стермозе , Дания, Косово, Швеция, Финляндия. О четырех детях Косова — 15 лет после войны.

"Эхо любви", Зара Зерни , Дания. Долгожители размышляют о любви, одиночестве, печали, жизни и смерти.

"Старое лето", Мария Уайдер , Польша. О 72-летней женщине, которая ищет пару через брачное агентство.

"Искусство смотреть", Андрис Гауя , Эстония, Латвия. О том, как делаются открытия астрономов

"Труд боли и радости", Каролина Грёндал , Финляндия. О прогрессивных финских акушерках

"Мгновение до", Александр Гребнев , Латвия. О потоке эмоций на улицах современной Риги.

"Уход", Катрина Лехисмяэ, Эстония. Интимный портрет горя от смерти деда.

"Поезда", Мачей Дрыгас , Польша, Литва. Коллективный портрет людей Европы XX века из архивных кадров.

"Там, где мы спали", Маттеус Вёрле, Германия. О жизни полузатопленной румынской деревни. Подробнее об этих фильмах — здесь.

Программа Artdocfest Open "Камни", Арман Айвазян . Армения. О конце вечности после поражения в Карабахе.

"Добра всем", Филип Ремунда , Чехия. Об обычном человеке, который поддерживает агрессивную политику Путина.

"Миссия 200", Владимир Сидько . Украина. О сопровождающей тел погибших на войне в их родные дома.

"О караване и собаках", Аскольд Куров и анонимный автор, Германия. О последней битве за свободу слова в "Новой газете".

"Кока", Александр Цимбалюк. Польша. О суровой жизни отца и сына на берегу Берингова моря.

"Я могу дышать глубже", Яна Сад . Германия. О любви, вопреки всем ужасам войны.

"Шаманская сказка", Беата и Михаил Башкировы. Франция. Трагифарс о шамане Габышеве, который шел в Москву изгонять Путина.

"Дорогой, красивый, любимый", Юрий Речинский . Австрия. О людях, для которых война стала повседневностью.

"Борьба", Лилит Мовсесян. Армения. Об армянской девушке-ветеринаре, которая бросает вызов традиционным устоям.

"In Limbo (В подвешенном состоянии)", Алина Максименко . Польша. О том, как война скрепляет семейные узы.

"Привет, пап!", Александра Крецан . Германия, Казахстан. О том, что значит через 20 лет встретиться с детскими страхами.

"Чужая война", Даниил Бергер. Кыргызстан. О семьях киргизов, которые оказались втянуты в российскую армию.

"Третий конец палки", Яро Войтек . Словакия. О четырех судьбах представителей народа рома.

"Сожители", Вейстурс Кайриш . Эстония. О русских старообрядцах на эстонском острове.

"Все должно жить", Татьяна Дородницына и Андрей Литвиненко . Украина, Польша. О женщине, которая спасает животных от войны.

"Близкие", Вера Кричевская . Великобритания. О последних месяцах жизни ученого, мецената и противника режимы Путина Дмитрия Зимина.

"Черный снег", Алина Симоне . США. О домохозяйке, которую пожар в заброшенной шахте сделал борцом с произволом.

"Молчаливые деревья", Агнешка Звефка . Польша. О 16-летней девушке, бежавшей от ИГИЛ.

"Папина колыбельная", Леся Дьяк . Украина, Румыния, Хорватия. О ветеране войны с Россией, который пытается восстановить связь с семьей.

"Бой", Владимир Логинов. Эстония. О новогоднем телепоздравлении Путина на фоне военнослужащих. Подробнее об этих фильмах — здесь.

В арт-центре Zuzeum (ул. Лачплеша, 101) покажут спецпрограмму "ArtDoc&ProAr" (вход бесплатный после регистрации на сайте Zuzeum. А в центре Media Hub Riga (ул. Меркеля, 21) можно будет увидеть две внеконкурсных программы - "В тени войны" и "Реальность войны".

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