"Перед нами не человек". Как Беата Башкирова шла с шаманом Габышевым на Москву — изгонять Путина-Демона

Шесть лет назад житель Якутска Александр Габышев, назвавшись шаманом-войном, отправился пешком на Москву — изгонять Путина-Демона. В пути нему присоединялись разные люди. Одни его считали пророком, другие - блаженным, третьи - безумцем... Собирались пройти 8000 км за два года, но через полгода шамана задержали. Сейчас он находится на принудительном лечении. А его суровые предсказания сбываются. Портал Delfi поговорил с режиссеркой документального фильма "Шаманская сказка" Беатой Башкировой, которая до сих пор на связи с Габышевым.

Фильм "Шаманская сказка" можно посмотреть на фестивале документального кино Artdocfest/Riga. Подробности и билеты — здесь. Программа фестиваля — здесь.

За полгода шаман прошел почти 3000 км. На рассвете его задержали в районе Иркутска. Сперва посадили под домашний арест, во время которого он смог наблюдать свершение своих первых пророчеств. А потом отправили на лечение.

"Бог велел мне изгонять Путина-Демона — и я иду. Только шаман-воин способен бороться с Демоном. Будь то Ленин, Сталин или французский революционер — все бы проиграли. Даже Чингиз-хан бы проиграл. Перед нами не человек, перед нами — Демон", - говорил Габышев.

Вместе с мужем и соавтором Михаилом Башкировым Беата присоединилась к шаманскому походу ?? 2019 года. А когда съемочный процесс был остановлен в связи с задержанием Габышева, стали ждать 2022 года — шаман утверждал, что в этом году случится нечто еще более страшное, чем в 2019-м.

Весной 2022 года Башкировы переехали в Париж, где продолжили работу над картиной и наблюдения за шаманом — уже дистанционные… На счету богатой кинобиографии Беаты — фильмы про Майдан, Крым, Чечню, Ксению Собчак… Своими наблюдениями Беата поделилась c Delfi.

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