Эстонский режиссер? Виестурс Кайришc: староверский остров, флаг Латгале, жизнь Ули Семеновой и роль русской интеллигенции

Как сегодня живут староверы, которые когда-то бежали из Российской империи за религиозные гонения и от мобилизации? Режиссер Виестурс Кайришс снял об этом фильм "Сожители", который покажут в марте на фестивале Artdocfest. В интервью Delfi Виестурс рассказал о проблемах Латгалии, общении с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой, реакции на посты Алвиса Херманиса, роли русской интеллигенции и праве на существование русского театра в Латвии.

Было довольно неожиданно обнаружить, что в богатом выборе фильмов фестиваля документального кино уважаемый латвийский режиссер и художественный директор театра Dailes Виестурс Кайришс представляет… Эстонию. Причем тема картины — живущие на эстонском острове Пийрисаар староверы. Как? Ведь Виестур всегда был патриотом Латгалии, где своих староверов — предостаточно.

Недавно Кайришс выпустил новый спектакль "Сон в летнюю ночь": взрывы, самоубийства, ядерный чемоданчик… На очереди постановка в Рижском русском Театре им. Чехова про русскую интеллигенцию и фильм про Ульяну Семенову, в котором баскетболистку сыграет красивый юноша. В общем, у Виестурса всегда есть горячие темы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !