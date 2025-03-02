"Оскар" наш? Где посмотреть церемонию вручения премии, если вы не в Америке

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии Американской киноакадемии. В этом году вручение "Оскаров" с нетерпением и тревогой очень ждут Латвии - в список номинантов впервые попала работа нашего режиссера Гинтса Зилбалодиса, мультфильм "Поток" (Straume, Flow). Причем лента представлена сразу в двух номинациях: "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Можно ли будет следить за происходящим, не выходя из дома? Да, можно.

Вручение премии Американской киноакадемии традиционно проходит в Лос-Анджелесе, начиная с 2001 года – в театре Dolby Theatre. Церемония начнется 2 марта в 16 часов по местному времени - в Латвии это будет уже 2 часа ночи 3 марта.

На церемонии лично присутствуют режиссер "Потока" Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа и творческая команда фильма. Среди гостей также – министр культуры Латвии Агнесе Лаце и руководитель Национального киноцентра Дита Риетума.

Несмотря на предыдущий опыт показа "Оскара" в латвийских кинотеатрах, в этом году такой возможности нет. Как сообщили в Forum Cinemas, правообладатель Disney не дал разрешения на трансляцию церемонии. При этом в латвийском прокате сейчас практически все фильмы, попавшие в номинации, – "Эмилия Перес", "Конклав", "Анора", биографическую картину о Бобе Дилане "Боб Дилан: Никому не известный", "Субстанция", "Семя священного инжира", "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Бруталист", "Синг Синг" и "Поток".

В Латвии прямую трансляцию "Оскара" можно увидеть на стриминговых платформах Tet TV, Tet TV+ и Tet (эфирное ТВ). Церемония будет показана на каналах Filmzone и Filmzone+, начиная с прямого эфира с красной дорожки. Начало трансляции – в 1:30 по латвийскому времени.

Также "Оскар" транслируется в потоковом сервисе Go3 - также на канале Filmzone, который до 9 марта будет доступен всем клиентам без дополнительной платы. После церемонии там же будут выходить часовые обзорные выпуски с самыми яркими моментами, сообщили в Go3.

Каналы Filmzone и Filmzone+ также доступны в сервисе LMT Viedtelevīzija.

Напомним, что с 1 марта "Поток" доступен в каталогах Tet+ и LMT Viedtelevīzija и его можно будет посмотреть дома.

Латвийское телевидение (LTV) не транслирует "Оскар" в прямом эфире, но журналисты получили аккредитацию и будут освещать события из Лос-Анджелеса.

Напомним, что "Поток" стал первым фильмом из Латвии, номинированным на "Оскар". Картина уже получила "Золотой глобус", премию Европейской киноакадемии и более 70 других наград.

Подробная информация о трансляции опубликована на странице премии.

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