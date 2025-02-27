И мы там есть. О чем говорит коллективное "фото класса" номинантов на "Оскар"

Мировые СМИ опубликовали ежегодную фотографию, на которой запечатлены практически все номинанты на премию "Оскар" этого года, включая латвийского режиссtра Гинтcа Зилбалодиса. Этот снимок, который уже давно называют "фото класса", стремительно набирает популярность и порождает дискуссии о том какие сигналы посылает этот групповой портрет, кто и почему занял центральные позиции, а кто-то вовсе не появился на съемке.

Общая фотография номинантов — давняя традиция Американской киноакадемии. Обычно всех претендентов на престижную награду приглашают в Голливуд на торжественный ужин и коктейльную вечеринку, где и происходит фотосессия. В этом году среди номинантов, попавших в кадр, оказался и автор "Потока".

На этот раз ужин для номинантов состоялся всего за несколько дней до церемонии, тогда как обычно он проходит раньше. Дата была сдвинута из-за разрушительных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес в начале года.

Историческое фото в этом году сделано в кинотеатре музея Американской киноакадемии.

Первое, что можно заметить, — центральные места в первом ряду занимают Ариана Гранде и Синтия Эриво, исполнившие главные роли в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада". Рядом с ними расположились и другие актрисы, номинированные в категориях "Лучшая актриса" и "Лучшая актриса второго плана" — Зои Салдана, Майки Мэдисон и Моника Барбаро.

Как отмечает BBC, главные звезды экрана и тяжеловесы киноиндустрии традиционно усажены в последнем ряду. Среди них — Деми Мур, Гай Пирс, Эдвард Нортон, Колман Доминго, Рэйф Файнс и Эдриан Броуди. В третьем ряду сверху, чуть в стороне от остальных, Тимоти Шаламе. Все эти артисты номинированы за актерскую игру в фильмах, претендующих на звание "Лучшего фильма".

Латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса можно найти в правой части четвертого ряда. Неподалеку от него расположилась художница по костюмам Линда Мьюир, работавшая над фильмом "Носферату". Несколькими рядами выше латвийского режиссера сидит постановщик анимационного фильма "Дикий робот" Крис Сандерс, рядом с ним — режиссер ленты "Боб Дилан: Полностью неизвестный" Джеймс Мэнголд. А несколькими рядами ниже можно разглядеть режиссера "Головоломки 2" Келси Манна.

Однако в этом году не все номинанты оказались на "фото класса". Испанская актриса Карла София Гаскон, выдвинутая на премию за роль в ленте "Эмилия Перес", не посетила мероприятие. Более того, ее теперь не ждут на церемонии награждения и других значимых событиях индустрии из-за скандальных публикаций в социальных сетях, сделанных ею несколько лет назад.

Также на фотографировании не присутствовал Киран Калкин, один из главных фаворитов в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Настоящая боль". Отсутствует и легендарный сэр Элтон Джон, номинированный в этом году за песню Never Too Late из документального фильма о нем самом Elton John: Never Too Late.

Напомним, что вручение премии "Оскар" состоится в воскресенье, 2 марта (в ночь на 3 марта по латвийскому времени). Латвийский фильм "Поток" представлен сразу в двух категориях — "Лучший иностранный фильм" и "Лучший анимационный фильм".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !