18 лет тюрьмы. Что о приговоре Тихановскому говорят в Беларуси и ЕС

Из всех белорусских политических заключенных Сергей Тихановский получил самый большой срок — 18 лет колонии. Что это значит и как приговор оценивают в Беларуси и Европе — у DW.

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18 лет колонии усиленного режима. Такой приговор 14 декабря в Беларуси вынесли видеоблогеру Сергею Тихановскому, дело которого полгода рассматривалось в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. Его соратников Гомельский областной суд также признал виновными: Артема Сакова и Дмитрия Попова осудили на 16 лет, блогеров Игоря Лосика и Владимира Цыгановича — на 15 лет, а оппозиционеру Николаю Статкевичу дали 14 лет колонии особого режима.

Процесс был закрытым, но на оглашение приговора родственников пустили

Как сообщают белорусские госСМИ, в суде было доказано, что Сергей Тихановский и его соратники долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. Помимо длительных тюремных сроков фигурантов "дела Тихановского" также присудили к выплате 2,5 миллиона рублей (почти 1 млн евро. — Ред.) в качестве компенсации за якобы причиненный ими ущерб. Примечательно, что 900 тысяч долларов, которые полтора года назад при обыске нашли за диваном у матери Сергея Тихановского, также "будут обращены в доход государства".

Так как судебный процесс над Тихановским и его соратниками проходил в закрытом режиме в здании СИЗО №3 города Гомель, никакие подробности о его ходе известны не были, потому что адвокаты находились под подпиской о неразглашении, а родственников, которые постоянно дежурили около СИЗО, на судебные процессы не пускали. Однако на оглашение приговора близкие политзаключенных попасть все же смогли.

Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, в беседе с DW отметила, что во время приговора Игорь чувствовал себя нормально и даже выкрикивал ей слова любви. "Это не приговор. Это фарс, спектакль, показательная казнь — что угодно, но не приговор, — сказала она. — Так не будет долго продолжаться, и я приложу максимум усилий, чтобы это закончилось". Сразу после решения суда Дарья Лосик опубликовала видеообращение, в котором рассказала о нескольких попытках суицида Игоря и пригласила Александра Лукашенко с ней встретиться.

Супруга оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович на своей странице в Facebook также рассказала, что политзаключенные держались стойко: "Они все убеждены в своей правоте. Сергей Тихановский еще просил передать, что ни один человек за 6 месяцев суда не дал против них никаких показаний".

Тихановская: "Я буду продолжать работать, чтобы приблизить свободу для Сергея"

Приговор Сергею Тихановскому специально для DW также прокомментировала его жена Светлана Тихановская, лидер белорусских демократических сил: "Невозможно быть готовым и к пяти годам, и к пятнадцати, и к двадцати. Конечно, внутренне это очень тяжело. И какой бы сильной я не казалась, все равно это воспринять очень сложно".

По ее словам, вместо рыданий она планирует продолжать работать, чтобы приблизить тот день, когда Сергей будет свободен. "Ни Статкевичу, ни Цыгановичу, ни Маше Колесниковой не станет легче от того, что мы будем день ото дня думать о том, как это сложно. Я буду работать — это единственная реакция, которая может быть в этом случае", — заявила Тихановская.

Кроме того, Светлана Тихановская сообщила, что не намерена рассказывать о приговоре детям, потому что не верит, что они будут расти без отца: "Наша дочка слишком мала, чтобы понимать, что такое тюрьма — ее любимый папа будет продолжать отправлять ей открытки и подарки на праздники. Сыну тоже не скажу, хотя он уже в том возрасте, когда мог бы понять, но забирать веру у ребенка я не буду. Он знает, что папа в тюрьме и он знает, что он скоро его увидит".

Режим сужает пространство для диалога

18 лет тюрьмы для Сергея Тихановского и 14-16 лет заключения для его соратников — это самые большие сроки из всех политзаключенных: даже экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико суд присудил 14 лет колонии, а Марии Колесниковой — 11 лет. Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман это объясняет тем, что власти Беларуси считают именно Тихановского и его команду самыми радикальными и опасными оппонентами.

"В некотором роде это признание его политического веса. Очевидно, что рядовым политическим активистам и даже заметным фигурам столько лет не дают. Для власти Тихановский был опасен тем, что говорил на том же языке, что и Лукашенко 27 лет назад, то есть покушался на его электорат, еще и поднимал социальные проблемы. Это воспринимается особенно угрожающе", — полагает Шрайбман.

По мнению литовского политолога, главы литовского офиса Freedom House Витиса Юркониса, огромные сроки политзаключенным демонстрируют слабость режима: "Они думают, что проявляют силу, но по сути они показывают безальтернативность будущего. Им кажется, что так повышаются ставки на будущих переговорах, но на самом деле это сужает пространство для диалога. Такими приговорами власти исключают себя из переговорного процесса".

Кроме того, по словам политолога, все понимают, что никто из осужденных политзаключенных не отсидит свои сроки. "Белорусский режим не вечен и сейчас он только показывает свою уязвимость. В истории Беларуси было не так много случаев, когда политзаключенные сидели весь срок. Попытки торга наверняка будут, мы уже видим признаки этого", — говорит Юрконис.

В Евросоюзе приговор считают политическим и призывают усилить санкции

Огромные сроки тюремного заключения Сергею Тихановскому и другим фигурантам его дела не остались незамеченными европейскими политиками. Депутат немецкого бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Рената Альт (Renata Alt) заявила DW, что сегодняшний приговор ее не удивил: "Приговор — это очевидный акт мести диктатора Лукашенко, которым он показывает свой страх перед демократической оппозицией".

По словам немецкого депутата, Евросоюзу необходимо усилить санкции против режима Лукашенко. "Не менее важно продолжать поддерживать эмигрирующих из страны оппозиционеров, журналистов, граждан Беларуси, обеспечить их правом находиться на территории ЕС", — заявила Рената Альт.

Польский евродепутат Радослав Сикорский, который в июле 2020 года взял "шефство" над Тихановским, также возмущен приговором. "Это явно политический приговор, он был продиктован диктатором для того, чтобы запугать других оппозиционеров, в частности, жену Сергея — чтобы она перестала представлять свободную Беларусь за границей. Но я уверен, что до истечения срока приговора президент Лукашенко перестанет быть президентом", — говорит Сикорский.