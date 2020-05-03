98-летняя жительница Петербурга собирает средства для больных Covid-19 российских врачей

98-летняя жительница Петербурга Зинаида Корнева последовала примеру британского ветерана Тома Мура. Пенсионерка начала благотворительную акцию, в рамках которой выкладывает в YouTube видео с воспоминаниями о войне.

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Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя жительница Санкт-Петербурга Зинаида Корнева с помощью видео на YouTube собирает средства для помощи российским врачам, пострадавшим от коронавируса. Как сообщили в воскресенье, 3 мая, во Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, на эти цели уже удалось привлечь свыше 727 тысяч рублей.

В рамках этой инициативы пенсионерка каждый день до 9 мая будет делиться своими воспоминаниями о войне.

Пример британца Тома Мура

Примером для Корневой послужил 100-летний британский ветеран Второй мировой воны Том Мур. В преддверии своего юбилея он запустил благотворительную акцию, пообещав с помощью ходунков сделать 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов (1126 евро) для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании. В результате размер сбора превысил все ожидания и составил 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).

"Здравствуйте, Том! Я узнала вашу историю. Вы сильный человек и настоящий солдат. Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом", — обратилась Корнева к Муру.

Внучка пенсионерки Елена Фомичева, которая помогает бабушке записывать и размещать видео, рассказала, что из Великобритании уже звонил журналист, готовый организовать общение фронтовиков по телефону через переводчика. Зинаида Корнева на такой вариант согласилась. Кроме того, в качестве подарка по случаю дня рождения Мура 30 апреля, она вяжет ему носки.

Поддержка семьям врачей, умерших от Covid-19

Первые 300 тысяч рублей из собранных средств пойдут семьям десяти врачей и медсестер из Санкт-Петербурга, скончавшихся от последствий заболевания Covid-19.

"К сожалению, война с вирусом еще продолжается. Мы обязательно победим! Берегите себя!", — уверена ветеран. Зинаида Корнева — родом из Оренбургской области, уточняет издание "Фонтанка". В Санкт-Петербург она переехала после войны к мужу.

Всего, как сообщается на официальном сайте Стопкоронавриус.рф, в Северной столице вирусом нового типа инфицированы 5029 человек, умерли 34.