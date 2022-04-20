Агентство Bloomberg рассказало, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Все больше высокопоставленных российских чиновников приходят к мысли, что продолжение войны в Украине обречет Россию на годы изоляции, в результате чего ее экономика будет парализована, а безопасность поставлена ​​под угрозу, утверждает агентство Блумберг. Однако собеседники издания не видят шансов на то, что Владимир Путин изменит курс. По их словам, российский президент все больше полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников и отвергает попытки предупредить его о последствиях войны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Два источника Блумберга при этом утверждают, что решение о вторжении в Украину было принято Путиным вместе с несколькими "ястребами", в числе которых министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

За несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще сильнее сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше, пишет агентство.

Спустя почти восемь недель после нападения на Украину военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией. "Небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо сомневаются в правоте его решения начать войну", — пишет агентство.

"Катастрофическая ошибка"

Ряды критиков внутри российской власти остаются ограниченными и рассредоточенными на высоких постах в правительстве и государственном бизнесе — они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, утверждает Блумберг, ссылаясь на десятерых собеседников, осведомленных о ситуации. Все они говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что Путин изменит свой курс. По их словам, российский президент, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые собеседники Блумберга сказали, что все больше разделяют опасения представителей американской разведки на счет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.

"Безусловно, путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты, и многие инсайдеры публично и даже в частных разговорах поддерживают версию Кремля о том, что конфликт с Западом был неизбежен и что экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям, введенным США и их союзниками, — говорится в статье. — И общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок и ущерб от санкций уступили место своего рода сюрреалистической стабильности в России".

Слова о неизбежности войны России с Украиной регулярно звучат в выступлениях Путина.

Тем не менее, все больше и больше высокопоставленных российских чиновников считают, что приверженность Путина продолжению войны обречет Россию на годы изоляции и обострения напряженности, в результате чего ее экономика будет парализована, безопасность будет поставлена ​​под угрозу, а глобальное влияние ослабеет, делает вывод Блумберг.

"Пытались объяснить"

По информации собеседников агентства, высокопоставленные чиновники пытались объяснить Путину, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку сведут на нет два десятилетия роста и более высокий уровень жизни, которых российский президент добился во время своего правления.

Путин, по их словам, отмахнулся от этих предупреждений, заявив, что, хотя Россия заплатит огромную цену, Запад не оставил ему другого выбора, кроме как вести войну.

Два дня назад Путин заявил, что попытка "экономического блицкрига" против России провалилась. "Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, — сказал он в понедельник на совещании по социально-экономической ситуации в стране. — Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась".

Путин по-прежнему уверен, что общественность его поддерживает, а россияне готовы пойти на годы лишений ради его видения национального величия, пересказывает мнение своих источников Блумберг. Агентство напоминает, что с помощью принятых ЦБ мер жесткого контроля рубль восстановил большую часть своих первоначальных потерь — и, хотя инфляция резко возросла, экономические потрясения пока остаются ограниченными.

Путин полон решимости продолжать войну — даже несмотря на то, что Кремлю пришлось умерить свои амбиции, отказавшись от захвата большей части Украины и переориентировавшись на изнурительную битву за Донбасс.

Несогласные с линией Путина не видят никаких признаков того, что тот готов рассмотреть вопрос о прекращении вторжения с учетом потерь — или о серьезных уступках, необходимых для достижения прекращения огня.

"Учитывая его тотальное господство в политической системе, альтернативные взгляды звучат только в частном порядке", — пишет агентство. По его оценке, ограниченность информации способствовала тому, что Кремль просчитался в первые дни наступления.

Миллиардер Роман Абрамович, который принимал участие в организации российско-украинских переговоров, должен был развеять уверенность Путина в том, что президент Украины Владимир Зеленский покинет страну, как только начнется вторжение, утверждают источники Блумберга.

Еще в середине марта попавший под санкции миллиардер Михаил Фридман объяснял в интервью Блумбергу, почему никто в России не осмелится публично осуждать войну. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, — говорил он. — Сказать Путину что-то против войны для кого угодно было бы равносильно самоубийству".

Миллиардер Олег Дерипаска еще в конце марта назвал войну "безумием", заявив, что "мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы", напоминает Блумберг. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков накануне в еще более резких выражениях выступил против войны и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию.

Блумберг напоминает, что только один высокопоставленный чиновник "публично порвал с Кремлем из-за вторжения" — Анатолий Чубайс, который ушел в отставку с поста спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Однако Чубайс отказался от каких-либо публичных заявлений по поводу своего решения.

Другим, кто хотел уйти, в том числе главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, сказали, что они должны остаться, чтобы помочь справиться с экономическими последствиями, пишет Блумберг. Еще раньше агентство сообщало, что Набиуллина пыталась уйти в отставку после начала вторжения, но Путин ей в этом отказал. ЦБ после этой публикации заявил, что информация о желании Набиуллиной покинуть свой пост не соответствует действительности. Высокопоставленные чиновники осудили тех, кто покинул страну, считая их "предателями", пишет Блумберг.

Некоторые представители элиты настаивают на еще более жесткой линии, считает агентство и напоминает, что когда представитель Кремля Дмитрий Песков заступился за уехавшего из России телеведущего Ивана Урганта, глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи войска воюют на Украине, раскритиковал Пескова за недостаточный патриотизм.

"Нет места для разногласий или дискуссий, все должны просто заниматься этим и выполнять указы президента, и пока Путин держит ситуацию под контролем, люди будут следовать за ним", — оценила ситуацию руководитель проекта R.Politik Татьяна Становая.