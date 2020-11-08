Алиев: азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье объявил, что страны армия взяла под контроль город Шуша в Карабахе.

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"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" — сказал он в обращении к азербайджанскому народу. Обращение президента транслировал Гостелеканал АЗТВ, сообщает ТАСС.

По словам азербайджанского президента, с начала боевых действий в Карабахе военные взяли под контроль более 200 населенных пунктов.

В своем обращении Алиев отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца". "Мы освобождаем земли в одиночку", — подчеркнул президент Азербайджана.

Армянская сторона понесла в ходе боев большие потери и была вынуждены отойти со своих позиций, заявляют в Баку.

Шуша (арм. Шуши) — второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики, расположен в 11 км от Степанакерта, ее столицы. Ранее в НКР сообщали о "тяжелых боях" в его окрестностях и обстрелах со стороны азербайджанских военных.

Минобороны Армении опровергло заявление Алиева о взятии карабахского города Шуши. "Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии", — написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В субботу он сообщал, что Вооруженные силы Азербайджана стягивают новые силы с целью занятия Шуши.

"В настоящее время силы Армии обороны Нагорного Карабаха ожесточенно сопротивляются, бои тяжелые и упорные, противник стягивает все новые силы, несмотря на большие потери", — сказал Ованнисян на брифинге в субботу.В Степанакерте также заявляли об интенсивных ночных боях за город.

Напомним, в октябре в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Всего было три безуспешных попытки организовать гуманитарное перемирие.