Белгородский митрополит выступил против войны. На выходных город обстреляли

Заявление митрополита опубликовано на сайте местной епархии. В ночь на воскресенье в Белгороде были повреждены десятки домов, четверо жителей погибли. Руководство РПЦ ранее не высказывалось прямо за прекращение боевых действий.

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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал "прекратить кровопролитие" и начать "перековывать мечи на орала". Об этом сообщается на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии РПЦ.

"Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. <…> Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома", — говорится в заявлении митрополита Иоанна.

В ночь на 3 июля в Белгороде произошло несколько взрывов, в результате которых четыре человека погибли и пятеро получили ранения (в том числе беженцы из Украины). Несколько десятков частных и многоквартирных домов были повреждены. Минобороны РФ обвинило в авиаударе украинских военных.

Официально РПЦ воздерживается от открытой и однозначной поддержки или осуждения российского вторжения. При этом патриарх Кирилл рассказывал, например, о "метафизическом значении" так называемой "спецоперации" в Украине и призывал "сплотиться вокруг власти". В середине июня Великобритания внесла предстоятеля РПЦ в санкционный список "за активную поддержку российской военной агрессии в Украине".