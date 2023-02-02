Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Комментируя решение болгарского парламента по Голодомору, Владимир Зеленский назвал его восстановлением исторической справедливости.

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Голодомор — массовый голод населения Украины в 1932-1933 годах — болгарский парламент в среду, 1 февраля, признал геноцидом украинского народа. День памяти жертв тех трагических события было решено отмечать каждый год в последнюю субботу ноября.

Сообщается, что за признание массового голода в Украине геноцидом выступили 136 депутатов Национального собрания Болгарии. 26 проголосовали против, воздержавшихся не было.

В декабре 2022 года голод в 1932-1933 годах в Украине, "вызванный умышленной политикой советского режима", геноцидом признал Европарламент. Ранее, 30 ноября, к Дню памяти жертв Голодомора, который отмечается в Украине 26 ноября, текст резолюции о признании тех событий геноцидом украинского народа согласовали в германском бундестаге.

Различные точки зрения на массовый голод в Украине

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годы правления Иосифа Сталина в 1932-1933 годах, в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами такого массового голода были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за "жест солидарности", заявив, что этот шаг служит тому, чтобы почтить память миллионов жертв Голодомора и восстановить историческую справедливость.

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова обвинила болгарских депутатов, поддержавших соответствующую инициативу комитета Национального собрания, в преднамеренном искажении исторических фактов.