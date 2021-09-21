Борис Джонсон призвал Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

Все подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей должны быть переданы британским властям. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет ТАСС.

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"Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием", — заявил Джонсон.

Глава британского правительства также подчеркнул, что Россия уже "заплатила высокую цену" за отравление Скрипалей: Джонсон напомнил, что после случившегося из Соединенного Королевства были высланы российские дипломаты.

Между тем министр внутренних дел Великобритании Прити Пател указала, что если кто-то из подозреваемых когда-либо покинет Россию, Соединенное Королевство сделает все возможное для их задержания и экстрадиции.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании обвинила в отравлении Скрипалей третьего подозреваемого.