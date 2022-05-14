Чичваркин: если Путин додавит Украину, то может додавить и Латвию — там есть группа поддержки

Живущий в Лондоне российский бизнесмен-беженец Евгений Чичваркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону высказал предположение, что в случае поражения Украины Путин может начать войну с другими бывшими республиками СССР, в том числе — с Латвией, хоть она и в НАТО. В этой стране у Путина немало сторонников, что, по мнению Чичваркина, связано с "особым решением национальной проблемы".

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На вопрос Дмитрия Гордона, понимает ли англо-саксонский мир, что "или Украина додавит Путина, или Путин додавит всех", Чичваркин ответил: "Путин не додавит всех. Путин додавит всех, кто был в составе России или Союза. Вряд ли это грозит Финляндии или Польше, но про Латвию, несмотря на то что это страна НАТО, я бы не был так уверен. Там по-прежнему есть серьезная группа поддержки. Таких же людей, которые на Донбассе ждали и с радостью встречали путинские танки, даже после восьми лет дерусификации остались в Херсоне, таких было очень много в Крыму и большинство, будем честны, в Севастополе, таких людей много и в Латвии".

Чичваркин также пояснил, в чем он видит причину такой ситуации: "Национальную проблему Латвия решила по-особому — назову это так, поскольку нас там дом, и меня очень цитируют, а когда я их очень критикую, меня не пускают в страну. Если Литва всем дала (гражданские) паспорта, Латвия — нет. Нужно сдать экзамены и так далее. И даже люди, которые стояли в Балтийской волне (имеется в виду Балтийский путь) и на семи языках говорят) отказались сдавать и так и остались бесправными полугражданами. На мой взгляд, этот вопрос не был решен мудро, поэтому есть часть людей, которые надр..ют на Путина, но при этом ехать жить в Кировскую и Псковскую область на Кировскую и Псковскую пенсию не хотят".

В том же интервью Евгений Чичваркин все же весьма оптимистично смотрел на перспективы того, что Украина одолеет "большую фашистскую машину". И говорил о том, что "Путин зас..ал", "всех достал" и может умереть "в луже своей мочи".

Ранее в интервью Delfi Чичваркин жаловался, что в Риге и Юрмале ему встречается много "людей в буденовках": "Тут живет много людей в возрасте, которые когда-то давно приехали из российских глубинок, поселились тут и… спиваются. И я вижу, что как и в Питере, здесь вся атмосфера к этому располагает — рыба, сосны, свежий влажный воздух, умопомрачительное спокойствие, неспешные посиделки… Наша знакомая семья через какое-то время расслабленного жития здесь поняла, что с алкоголем надо как-то решительно сворачиваться…

Я видел тут рекламы двух прорусских партий — лица очень конкретные, и цвет — синий с красноватым. Ровно такой же, как задник у "Единой России". Знаете, что в свое время Путин сделал флаг короче и сгустил краски — стал более насыщенным красный и помрачнел чудесный светло-голубой цвет, который был при Ельцине. Вот и тут я вижу ровно такие же цвета. Да, это люди местные, но бабки они получают понятно откуда — у меня нет сомнений в том, что это "адские сепары"… "