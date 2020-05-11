Covid-19: британцам советуют носить маски. Парикмахерские и пабы откроются только в июле

Парикмахерские, пабы и рестораны в Британии откроются не ранее 4 июля.

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Об этом в интервью Sky News cообщил в понедельник министр иностранных дел Доминик Рааб, добавив, что "это — самое раннее".

Накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон обнародовал трехступенчатый план по выходу страны из карантина, однако многие сочли его не очень четким.

С понедельника те, кто не может работать из дома, могут вернуться на работу, однако их призывают не пользоваться по возможности общественным транспортом.

Как разъяснил сегодня Рааб, речь идет в первую очередь о строительных рабочих и тех, кто работает на производстве. Полный список будет опубликован позже.

Во вторую фазу возврата к нормальной жизни, которая начнется не ранее 1 июня, откроются некоторые непродовольственные магазины.

Однако, как подтвердил министр, парикмахерские салоны, пабы и рестораны должны будут дожидаться третьей фазы, которая наступит не ранее 4 июля.

"С 4 июля, самое раннее, мы посмотрим на другие сектора, включая ресторанно-гостиничный, а также салоны красоты и парикмахерские", — сказал министр иностранных дел в интервью Sky News.

Сегодня будет опубликован 50-страничный правительственный документ, разъясняющий более детально поступенчатую стратегию выхода из локдауна.

Как ранее заявил Борис Джонсон, со среды можно будет встречаться на улице с человеком, проживающим по другому адресу, но только сохраняя дистанцию в два метра.

В понедельник, отвечая на вопрос Би-би-си, Доминик Рааб пояснил: "Если вы идете куда-нибудь в парк и вы на расстоянии двух метров друг от друга и ведете себя разумно, с социальной дистанцией, то вы можете встречаться с другими людьми".

На вопрос, может ли человек встречаться с более чем двумя людьми в один день, но в разное время, например, с мамой утром, а с отцом вечером, Рааб ответил: "На улице, не в помещении, оставаясь в двух метрах друг от друга — да".

Что разрешено со среды, 13 мая:

Работа: те, кто может работать из дома, продолжают это делать. Те, кто не может, возвращаются на свои рабочие места, но, по возможности, не пользуются общественным транспортом.

Упражнения: можно заниматься на улице неограниченное количество времени, а не только раз в день не больше часа, как это было ранее.

Спорт: открываются теннисные корты и гольф-клубы, но с соблюдением социальной дистанции между игроками; разрешена рыбная ловля и некоторые водные виды спорта.

Общение: можно встречаться с теми, кто проживает по другому адресу, но по одному. Разрешается вместе посидеть или позагорать в парке, погонять мяч, не приближаясь друг другу ближе чем на 2 метра.

Поездки на машине: можно ездить в удаленные парки или на пляжи, но только в пределах Англии и только вместе с теми, с кем вы проживаете по одному адресу.

Штраф за нарушение правил вырос с 60 фунтов до 100 фунтов. Повторное нарушение может повлечь за собой удвоение суммы штрафа с максимумом в 3200 фунтов.

Садовые магазины и центры заработают с учетом новых норм по соблюдению социальной дистанции.

Что разрешено с июня:

Школы: должны начаться занятия у учеников младшей школы, но только первых и шестых классов, однако профсоюзы учителей уже высказали опасения на предмет инфекционной безопасности.

Ученики средней школы, кому в 2021 году предстоят выпускные аттестационные экзамены, смогут встречаться с учителями для индивидуальных консультаций.

Магазины: предположительно, откроются некоторые непродовольственные магазины.

Эти правила касаются только жителей Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии решение об ослаблении мер остается за местными властями.