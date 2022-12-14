Danske Bank признал себя виновным в крупном отмывании денег в эстонском филиале
Foto: Reuters/Scanpix

Крупнейший датский банк Danske Bank признал себя виновным в финансовых нарушениях, имевших место в эстонском филиале, и согласился в договорном порядке выплатить два миллиарда долларов штрафных санкций, сообщило Министерство юстиции США.

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Банк признал, что обманывал в 2008-2016 годах банки США, передавая им через эстонский филиал незаконные платежи от клиентов с высоким риском, в том числе из России, передает EPL со ссылкой на Reuters.

Из-за недобросовестности сотрудников эстонского филиала российские и другие клиенты с высоким риском получили доступ в банки США и перевели туда отмытых денег на сумму 160 млрд долларов.

Danske Bank признал себя виновным и согласился в рамках договорного производства с властями США выплатить штраф в размере 2 млрд долларов.

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