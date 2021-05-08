Десятки человек ранены в столкновениях палестинцев и полиции в Иерусалиме
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Израильские полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Это не первое столкновение с начала Рамадана.

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В Иерусалиме в пятницу, 7 мая, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией. В результате инцидента у мечети Аль-Акса на Храмовой горе ранения получили более 180 человек, включая 6 стражей порядка. По информации полиции, палестинцы принялись забрасывать ее представителей камнями и пиротехническими изделиями. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Аналогичные столкновения в Иерусалиме происходят неоднократно с начала священного для мусульман месяца Рамадан и решения главы Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы. Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима.

Позднее эскалации напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима. Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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