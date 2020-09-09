Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду в Минске приехали к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от вероятного задержания, сказал BNS посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас.

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Он сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран.

"Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (…) мы решили, что [Светлане Алексиевич] может грозить задержание, так как Алексиевич — последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", — рассказал BNS Пулокас.

По его словам, Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране.

"Есть разные варианты, но пока кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится — в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь", — сказал дипломат.

Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля в деле Координационного совета и тогда отказалась давать показания.

Сейчас практически все члены президиума Координационного совета задержаны или находятся за пределами Беларуси.