Дмитрий Медведев назвал "оголтелой цензурой" блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что частные IT-компании "развязали информационную войну без правил" против президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в его статье "Америка 2.0. После выборов", опубликованной ТАСС.

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Таким образом он прокомментировал решение Twitter, Facebook, Instagram и других социальных сетей удалить аккаунты американского лидера, а также его сторонников.

"Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а, по сути, из-за своих политических пристрастий, лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?", — пишет Медведев.

Он отметил, что независимо от того, "хорош или нет Трамп", он остается должностным лицом, которому доверяет по меньшей мере половина граждан страны. Его исключение из цифрового пространства свидетельствует, что технологические корпорации, "почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений".

"Что это, как не оголтелая цензура? <…> И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество?", — задается вопросом российский политик.