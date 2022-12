ЕК заподозрила Meta в нарушении антимонопольных правил

Основанием для подозрений послужила работа сервиса по продаже товаров Facebook Marketplace, указали в Еврокомиссии.

Европейская комиссия (ЕК) уведомила американскую компанию Meta Platforms, Inc., что в предварительном порядке заподозрила ее в нарушении антимонопольных правил Евросоюза, в частности в создании недобросовестной конкуренции на рынке онлайн-объявлений. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В Брюсселе считают, что Meta Platforms, Inc. привязывает свой сервис по продаже товаров — Facebook Marketplace (FM) — к соцсети Facebook, в связи с чем пользователи последней автоматически, хотят они этого или нет, получают доступ к FM. Это дает Facebook Marketplace существенное преимущество в распространении продукции, с которым не могут соперничать конкуренты, полагают в ЕК.

Кроме того, Meta Platforms, Inc. в одностороннем порядке навязывает несправедливые условия конкурирующим онлайн-сервисам, которые размещают рекламу в Facebook или Instagram, добавляют в Еврокомиссии. Такой порядок, по всей видимости, позволяет Meta Platforms, Inc. использовать данные, связанные с объявлениями и полученные от конкурентов, в интересах Facebook Marketplace, предполагают в Брюсселе.

Действия Meta могут нарушать Договор о функционировании ЕС

"Если последнее подтвердится, практика Meta будет считаться незаконной в соответствии с нашими правилами конкуренции", — отметила зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за антимонопольную политику в европейском сообществе.

Действия Meta Platforms, Inc. в таком случае будут нарушать статью 102 Договора о функционировании Европейского Союза, запрещающую злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Еврокомиссия открыла производство

Еврокомиссия 4 июня 2021 года открыла официальное производство по делу о возможном антиконкурентном поведении Facebook.

Уведомление о предполагаемых нарушениях — формальный этап расследования ЕК по вопросу о предполагаемых нарушениях антимонопольных правил ЕС.

Адресаты могут изучить материалы, ответить на них в письменной форме или запросить устное слушание, чтобы представить свои комментарии Еврокомиссии и национальным антимонопольным органам.

В Meta обвинения отвергли

В июне 2021 года в ЕК уже выдвигали предположения, что когда конкурирующие компании рекламируют свои услуги на Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

В американской компании все обвинения тогда отвергли. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что они безосновательны", — подчеркнули в концерне.

Сервис Facebook Marketplace доступен с 2016 года. В числе прочего там предлагают купить автомобили, велосипеды, мебель, одежда, смартфоны. Использование площадки — бесплатное, финансируется она за счет рекламы. В корпорации говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют список услуг для пользователей.

Акции Meta за год подешевели на 72 процента

В октябре 2022 года американская корпорация сообщила о 50-процентном снижении квартальной прибыли, а акции Meta Platforms, Inc. за год подешевели более чем на 72 процента, писала газета The New York Times (NYT). По словам главы Meta Platforms, Inc. Марка Цукерберга, в этих условиях компания решила сосредоточиться "на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста", а именно разработках, связанных с искусственным интеллектом, рекламных и бизнес-платформах, а также долгосрочном развитии метавселенной.

Как отмечала NYT, подразделение Reality Labs, отвечающее за метавселенную, понесла операционные убытки в размере 3,67 млрд долларов. "Meta тратит миллиарды долларов на продукты, связанные с метавселенной, такие как гарнитуры виртуальной реальности, хотя они являются нишевыми, и нет никакой гарантии, что люди будут к ним тянуться. Растет обеспокоенность тем, что Meta потратила слишком много на попытки реализовать амбиции Цукерберга за счет основного бизнеса социальных сетей", — писала NYT.