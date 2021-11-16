Экспертиза признала "казанского стрелка" Ильназа Галявиева вменяемым

Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала "казанского стрелка" Ильназа Галявиева вменяемым. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Владимира Богдана, пишет "Дождь".
Согласно второй экспертизе, Галявиев может быть привлечен к уголовной ответственности. Выводы экспертизы были "оглашены устно следствием", отметил адвокат.
По словам Богдана, после утраты статуса невменяемого Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов, и его защитой занялся адвокат по назначению. Богдан предположил, что подсудимый мог принять такое решение "не совсем добровольно". Он намерен обжаловать действия следствия в суде.
Дело о стрельбе в казанской школе может быть передано в суд в декабре, сказал адвокат.
Летом первая экспертиза, проводимая Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, признала Галявиева невменяемым на момент совершения преступления. Для проведения экспертизы Галявиева этапировали в Москву. Затем его перевели в СИЗО "Кресты" в Петербурге для повторной психолого-психиатрической экспертизы.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на неофициальные данные, в последние недели Галявиев находится в казанском СИЗО-1. В управлении ФСИН по Татарстану отказались комментировать эту информацию.
В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек получили травмы. Стрелка арестовали по обвинению в убийстве. Он признал вину и объяснил свой поступок тем, что "осознал себя богом" и "всех возненавидел".