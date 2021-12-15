ЕСПЧ присудил 400 тысяч евро россиянке, которой муж отрубил кисти рук. Это рекордная сумма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой в 2017 году муж на почве ревности отрубил кисти рук. Это самая крупная сумма, которую ЕСПЧ когда-либо присуждал одному человеку за нарушения его прав, сказали Би-би-си эксперты.

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За что компенсация?

Европейский суд посчитал, что российские власти не предприняли должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения со стороны ее супруга, а поведение российских правоохранителей счел пассивным из-за "структурной предвзятости".

Основную часть этой суммы — 330 660 евро — ЕСПЧ присудил Грачевой за прошлые и предстоящие медицинские услуги, а также за судебные расходы и потерю дохода. Еще 40 тысяч евро ей присудили в качестве моральной компенсации, говорится в решении суда.

В решении ЕСПЧ также говорится, что власти России должны принять меры для борьбы с домашним насилием, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.

"Это первое в истории Европейского суда пилотное решение по домашнему насилию. До этого суд еще пилотных решений по этой теме не принимал, это происходит впервые в истории", — в беседе с РБК отметила адвокат Мари Давтян.

Рекордная сумма

Грачевой Россия должна выплатить самую крупную сумму, которую ЕСПЧ когда-либо присуждал одному человеку за нарушения его прав, сказали Би-би-си эксперты по практике ЕСПЧ — главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев и правозащитник Кирилл Коротеев.

До этого рекордной была компенсация в 250 тысяч евро, присужденная бывшему инспектору ГАИ Алексею Михееву, который в 1998 году после пытки током в полиции в связи с подозрением в уголовном преступлении, которого он не совершал, выбросился из окна и стал инвалидом. ЕСПЧ признал, что власти России не провели эффективного расследования этого дела.

Компенсацию Михееву выплатили, но общие меры по недопущению подобных случаев властями России приняты не были.

Только в 2018 году в Совете Европы признали неисполненными 116 решений ЕСПЧ по аналогичным делам о пытках с целью выбивания признания в преступлениях.

В последние годы крупные суммы до 100 тысяч евро ЕСПЧ присуждал заявителям по делам о насильственных исчезновениях людей на Северном Кавказе. 14 декабря в очередном таком решении присудил 367 тысяч евро 15 родственникам заявителей по такому делу. А еще 11 заявителям в решении по делу о пытках ЕСПЧ в тот же день присудил 572 тысяч евро.

Почему такая сумма?

В каком-то смысле это наказание властям России, которые не приняли необходимых мер за два года после первого постановления ЕСПЧ по делу Валерии Володиной — о домашнем насилии и недавнего — о порномести, сталкинге и киберхарассменте (ей присудили по ним 26 тысяч и 7,5 тысячи евро), сказал Би-би-си Берестнев.

Решение по делу Грачевой он называет "пилотным", в нем указаны конкретные шаги, которые в Совете Европы ожидают от российских властей. И беспрецедентная сумма, по мнению эксперта, прописана для того, чтобы оно "не прошло мимо руководства страны".

Если бы ЕСПЧ хотел поднять планку выплат в целом, они бы присудили аналогичные суммы всем заявителям по этому делу. В решении по делу о домашнем насилии суд в Страсбурге объединил несколько жалоб — кроме Грачевой еще трех россиянок. Россия должна выплатить им по 20 тысяч евро компенсации морального вреда — плюс по 5 тысяч евро за судебные издержки.

Рекордная сумма присуждена только Грачевой, поскольку ее ситуация уникальна и наиболее резонансна по сравнению с другими массовыми случаями домашнего насилия, считает Берестнев.

Суд таким образом решил привлечь внимание к проблеме, и возражать против выплаты этой суммы российским властям будет достаточно сложно, полагает он. ЕСПЧ, по его мнению, предупреждает Россию, что если правовые меры общего характера приняты не будут, суммы компенсаций будут увеличены. К таким мерам, пояснил Берестнев, относится возможность законодательного введения запретительного ордера как средства ограждения от домогательств, не только в случае домашнего насилия.

Когда Россия должна выплатить компенсацию?

Присужденная сумма должна быть выплачена уже из федерального бюджета 2022 года.

У России есть три месяца на обращение в Большую палату ЕСПЧ с ходатайством о новом рассмотрении дела.

Если обжаловать решение власти России не будут, решение вступит в силу, после чего на выплату компенсации будет отведено еще три месяца.

По мнению Берестнева, обжаловать решение ЕСПЧ по сумме компенсации бессмысленно, скорее всего это приведет к отказу (но может позволить затянуть срок выплаты еще на несколько месяцев).

Если же по делу Грачевой будут израсходованы все выделенные на выплаты по решениям ЕСПЧ средства (до сих пор на это выделялось по 600 млн рублей в год), Генпрокуратура России, отвечающая за исполнение решений ЕСПЧ, сможет запросить на эти цели дополнительное финансирование, рассказал Берестнев.

История Грачевой

В конце 2017 года Дмитрий Грачев, с которым Грачева на тот момент состояла в официальном браке, отобрал у жены телефон, посадил в машину и вывез в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее десяти ударов, установило следствие.

По версии следствия, мотивом его действий стала ревность — он был убежден, что жена изменяет ему, и требовал от нее признаться в этом. Грачев заранее подготовился к преступлению — купил пластиковые хомуты и топор, а также жгуты, бинт и йод.

Отрубив жене кисти рук, Грачев обработал раны, чтобы она не истекала кровью, а затем отвез ее к больнице и там высадил. В тот же день он пришел в полицию и во всем признался.

Врачам удалось пришить Грачевой одну отрубленную кисть, вторую ей позже заменили на бионический протез.

Как выяснили следователи, за месяц до инцидента Грачев уже вывозил супругу в лес, где угрожал ей убийством, но в итоге отпустил. После этого Грачева обратилась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В начале 2018 года Грачевой удалось оформить развод, но, по ее словам, даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых.

В сентябре 2018 года Грачева лишили родительских прав, а в ноябре приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.

Суд также обязал его выплатить бывшей жене 2 млн 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Потерпевшая требовала компенсацию в размере 8 млн рублей.