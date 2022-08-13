Эстония аннулировала визы и выслала двух сотрудников "Известий"

"Известия" сообщили, что два сотрудника находились в Эстонии как туристы и готовили материалы о танке и визовых ограничениях. В Эстонии заявили о пропагандистской работе россиян.

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Российское издание "Известия" сообщило о высылке из Эстонии двух его сотрудников — корреспондента Ксении Солдатовой и оператора Дмитрия Тимофеева. Им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС сроком на три года, указывается на сайте газеты в субботу, 13 августа.

"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", — цитирует издание официальный документ о лишении виз, выданный властями Эстонии.

Как указывается далее, Солдатова и Тимофеев находились в Эстонии в качестве туристов. Они были задержаны 12 августа в поезде, следовавшем из Нарвы в Таллинн. Сотрудники миграционных служб изъяли у них телефоны и доставили в полицейский участок в Йыхви. 13 августа сотрудники газеты были доставлены в пункт пропуска Нарва, через который они покинули Эстонию, сообщается далее. Как отмечается в Telegram-канале "Известий", Солдатова и Тимофеев собирались готовить материалы об ограничениях на выдачу виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Эстония: россияне занимались пропагандой

Между тем эстонское издание Delfi со ссылкой на пограничное управление Восточной префектуры сообщило, что россияне занимались пропагандистской деятельностью. "На границе они предъявили шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке. Затем мужчина и женщина направились к танку в Нарве и начали там вести работу в пропагандистских целях. Затем в Нарве они сели в поезд и поехали в сторону Таллинна, но в Йыхви к поезду подъехал полицейский патруль, снял россиян с поезда и отвез мужчину и женщину в полицейский участок для проверки", — заявил глава погрануправления Урмас Эльми.

Между тем, миграционное законодательство ЕС запрещает трудовую деятельность обладателям туристических виз.

11 августа Эстония объявила, что закрывает въезд на свою территорию гражданам России с эстонскими шенгенскими визами с 18 августа. Исключение сделано для близких родственников эстонских граждан и обладателей вида на жительство в Эстонии, российских дипломатов и членов их семей, сотрудников транспортных компаний, а также тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. Запрет не затрагивает лиц, имеющих право на свободное передвижение в соответствии с законодательством ЕС, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.