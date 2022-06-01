"Это ж мой бойлер!" Беженка из Попасной узнала свои вещи на российском танке

Украинская беженка из Попасной узнала свои вещи на фотографии с российским танком, заваленном коробками и пакетами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Алина Коренюк, которая сейчас живет в Великобритании, опознала вещи, которые, по всей видимости, были украдены из ее дома российскими солдатами.

Она говорит, что в коробке на фото новый бойлер, которая она купила и планировала установить еще до войны.

Вместе с детьми Алина покинула Украину 8 апреля и остановилась у британской пары в Ноттингемшире.

На снимке, сделанном в конце мая, танк едет мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная в Луганской области, который российские силы контролируют с 8 мая.

По словам Коренюк, фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. На фото обратил внимание ее муж.

"Ты не видишь ничего странного на этой фотографии?" — спросил он жену.

По ее словам, помимо бойлера, они узнали скатерть из летнего домика семьи, новые детские простыни с картинками из диснеевских мультиков и красное одеяло.

Алина Коренюк говорит, что постельным бельем что-то было накрыто, вероятно, телевизор или другая техника, которая оставалась в доме. Она не удивлена воровством.

"Мы знали, что они украдут то, что не уничтожат. Нам много раз говорили, что дома в Попасной будут разграблены", — говорит Алина.

Сейчас она вместе со своими дочерями, 12-летней Кристиной и 8-летней Ольгой, живет в небольшом английском городке Саутуэлл, в графстве Ноттингемшир.

Семья приехала туда в рамках программы правительства Великобритании "Дома для Украины". Принявшая их британская семья была одной из первых, принявших участие в этой программе.

Сотрудница милиции и бывший детский психолог Коренюк и ее семья покинули Попасную 24 февраля, в день, когда началось российское вторжение. Обстрелы этого района тогда уже тоже начались.

Уезжая, они почти ничего не взяли с собой. Мать Алины была вынуждена оставить собаку, которую то ли убило осколком, то ли застрелили. Бабушка Алины, ее мать и муж все еще находятся в Украине, но в районе, где относительно безопасно и не стреляют днем и ночью.

Многие жители оккупированных территорий Украины уже жаловались на мародерство.

Согласно данным независимого российского новостного сайта "Медиазона" (признан в России "иноагентом"), с начала вторжения российские военные отправили домой 58 тонн награбленных товаров из районов, близких к границам Украины с Россией и Беларусью.

В посылках были кроссовки, консервы, телевизоры, автомобильные шины, палатки и прочие вещи.

Россия отрицает, что ее солдаты занимаются мародерством, и обвиняет Украину в съемке якобы фейковых видеороликов и создании банд мародеров на территории, подконтрольной украинцам.