Еврокомиссар: соглашения по "зеленому сертификату" ЕС будут к концу июня
Foto: Eiropas Komisija

Соглашения по "зеленому сертификату" Евросоюза должны быть утверждены до конца июня, заявил ответственный за внутренний рынок Евросоюза еврокомиссар Тьерри Бретон во время визита в Вильнюс.

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Он также заверил, что, в соответствии с договоренностями Еврокомиссии с производителями, темпы поставки вакцин и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.

"Мы верим, что это будет до конца июня, и "зеленый сертификат начнет" действовать. Мы хотим быть готовыми к начинающемуся летнему сезону", - заявил Бретон на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он убежден в том, что сертификат, свидетельствующий о том, что человек привился, переболел либо имеет отрицательный тест на "Covid-19", позволит европейцам путешествовать свободнее, снизить риски при путешествиях и будет способствовать борьбе с распространением вируса.

На минувшей неделе Европарламент и государства ЕС достигли соглашения, которое позволит всем людям, проживающим в 27 странах ЕС, получать цифровое удостоверение - так называемый зеленый сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на "Covid-19" или выздоровления от коронавируса. Это соглашение еще должен утвердить Европарламент, его пленарная сессия запланирована на 7-10 июня в Страсбурге.

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