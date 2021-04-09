Европейское агентство лекарств изучает сообщения о четырех смертях после прививки "Спутником V"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

После получения прививки вакциной от Covid-19 "Спутник V" скончались четыре человека, еще шесть человек столкнулись с медицинскими осложнениями, передает издание EUobserver со ссылкой на утекшие в сеть документы Роспотребнадзора. Аутентичность одного из случаев подтвердил Денис Логунов, старший вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Случаи смерти изучает Европейское агентство лекарств (ЕАЛ), так как производители вакцины "Спутник V" подали документы в ЕАЛ для получения разрешения на ее использование в ЕС.

В трех случаях скончались женщины, им было 51, 69 и 74 лет. Четвертый скончавшийся не идентифицирован в документах. Смерти были связаны с нарушением работы сердца, легких или уровнем сахара в крови. Вероятно, они не были вызваны вакциной, указано в материалах.

Шесть пациентов, столкнувшихся с медицинскими осложнениями, были молодыми мужчинами и женщинами. Одному из пациентов было только 25 лет. Они испытывали самые разные симптомы — трудности с дыханием, конвульсии, отеки, слабость мышц, высокое давление, головные боли и лихорадку после получения вакцины.

Вирусолог института, разработавшего вакцину "Спутник V", и соавтор научной публикации о вакцине Денис Логунов подтвердил, что информация о смерти 51-летней женщины правдива. "Случай был расследован. Ассоциация с вакцинацией не была обнаружена", — указал Логунов.

Другой не смертельный случай осложнений был освeщен в региональной газете "ПЛН Псков". EUobserver удалось идентифицировать еще троих пациентов, в одном случае осложнения возникли у медсестры больницы в Ульяновске.

Российский фонд прямых инвестиций и Роспотребнадзор не прокомментировали эту информацию изданию EUobserver.

В ЕАЛ журналистам подтвердили, что видели сообщения об этих случаях. Они были получены через анонимного российского осведомителя. "Мы можем подтвердить, что Европейское агентство восприняло сообщения серьезно ", — указала представитель ЕАЛ. По ее словам, так как сообщения касаются безопасности вакцины, которая сейчас оценивается агентством, ведомство не может комментировать эту информацию.

10 случаев возможных осложнений — это очень мало относительно миллионов людей, у которых все было в порядке после получения вакцины "Спутник V", отмечает издание. Однако нехватка прозрачности и низкие стандарты сбора данных в России подняли вопрос, есть ли другие, скрытые случаи.

"В России в целом есть проблема недостаточной регистрации побочных эффектов лекарств", — сказал эпидемиолог Василий Власов, соавтор исследования о вакцине "Спутник V". По его мнению, любые нежелательные эффекты должны быть рассмотрены как возможные побочные эффекты лекарства. "Это фундаментальное правило. Даже смерть под поездом должна быть оценена", — заявил Власов.

В свою очередь "высокопоставленный источник в Кремле" заявил агентству ТАСС, что готовится информационная атака на вакцину Sputnik V через общественные организации вроде Агентства международного развития США, Фонда Сороса, Фонда Thomson Reuters, а также медиа-структур — БиБиСи, Reuters, Internews. "Готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", — сказал он.

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