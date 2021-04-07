В среду, 7 апреля, Европейскоt агентство лекарственных chtlcnd (EMA) заявило, что по итогам новых исследований вакцины AstraZeneca (теперь — Vaxzevria) не выявлено рисков, для избежания которых потребовались бы новые ограничения для данного препарата.

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"Комитет безопасности EMA сегодня постановил, что необычные тромбы с незначительным числом тромбоцитов следует считать крайне редким побочным эффектом", — сказано в заявлении агентства.

По данным EMA, наиболее подвержены риску тромбоза женщины в возрасте до 60 лет. Смертельно опасные побочные эффекты могут проявиться у них в течение двух недель после вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом польза данной вакцины в борьбе с пандемией Covid-19 значительно превышает возможные риски.

Как уже сообщалось, во вторник руководитель стратегии вакцинирования ЕМА Марко Кавалери в интервью газете Il Messaggero сообщил, что уверен в связи между вакциной AstraZeneca и редкими тромбами. Ранее ряд стран ЕС решили ограничить возраст пациентов, которым можно прививаться этой вакциной — она доступна для людей старше 60.

В Латвии Государственный совет иммунизации тщательно следит за данными вакцины производства AstraZeneca и в случае необходимости учреждение готово действовать, однако принятие поспешных решений не пойдет на пользу обществу, сообщила в интервью TV3 председатель совета Даце Завадска.

Она пообещала, что совет вместе с другими учреждениями в случае необходимости готов изменить рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, так как "конечно же, безопасность является наивысшим приоритетом".