Евросоюз решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Страны Европейского союза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. Об этом по итогам саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РБК.

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Накануне, 23 мая, над территорией Белоруссии был вынужден сесть рейс Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолету пришлось изменить курс и совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegrm-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали.

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