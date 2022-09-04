ФОТО. Лимузин ЗИЛ Михаила Горбачева продается за 330 тысяч евро

Лимузин "ЗИЛ-4104" 1989 года выпуска, принадлежавший семье скончавшегося несколько дней назад Михаила Горбачева, последнего руководителя СССР, выставлен на продажу в Симферополе (Крым). Автомобиль сохранился в очень хорошем состоянии и в оригинальной комплектации, за него нынешний владелец просит 20 миллионов российских рублей (порядка 330 тысяч евро).

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Последние 10 лет лимузин "ЗИЛ-4104" семьи Горбачевых принадлежит нынешнему владельцу. Как указано в объявлении о продаже, этот советский лимузин зимой всегда хранился в теплом и хорошо проветриваемом гараже. У более чем 30-летнего "ЗИЛа" на данный момент пробег чуть более 73 тысяч километров, сообщает Delfi Auto.

На фотографиях, приложенных к объявлению о продаже, видно, что автомобиль действительно в хорошем состоянии - лакокрасочный слой кузова без дефектов, хромированные детали также без признаков ржавчины. Интерьер лимузина ЗИЛ тоже в отличном состоянии: черный кожаный салон с декоративными деталями из натурального дерева и красный коврик на полу.

По словам автора объявления, автомобиль сохранен в первозданном виде, никаких реставрационных работ на нем не проводилось.

"ЗИЛ-4104" оснащен 7,7-литровым бензиновым двигателем V8, развивающим 315 лошадиных сил, у автомобиля - автоматическая коробка передач.

Еще один лимузин этой модели, выпущенный в 1999 году как предпоследний экземпляр, в идеальном состоянии с пробегом всего 8000 км был продан в России в июне этого года за 14 миллионов рублей (230 тысяч евро).

Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев умер 30 августа этого года в возрасте 91 года. Его похороны прошли в Москве 3 сентября.