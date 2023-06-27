ФСБ РФ закрыла дело против Пригожина о вооруженном мятеже

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа, заведенное в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, прекращено. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ РФ.

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"В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", — заявили в спецслужбе.

Уголовное дело в отношении Пригожина возбудили поздним вечером 23 июня, вскоре после его заявления о начале "марша справедливости" на Москву. Российское законодательство предусматривает за организацию вооруженного мятежа наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

О прекращении расследования вечером следующего дня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренность об условиях, на которых глава ЧВК "Вагнер" останавливает своих наемников и "уходит" в Беларусь. При этом 26 июня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре РФ написала, что дело против Пригожина еще не закрыто.

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" погибли более десяти российских военнослужащих, хотя сам Пригожин утверждал, что его наемники в ходе бунта "не убили ни одного человека". Ни ФСБ, ни другие российские ведомства не сообщали о возбуждении дел и проведении расследования по факту гибели этих людей.