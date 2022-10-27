Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что израильский паспорт дал Ксении Собчак возможность приехать в Литву и находиться в шенгенской зоне 90 дней.

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"Порядок она не нарушила, выполнила все, что полагается. Хочу подчеркнуть, что это не первый случай, когда граждане Израиля из России и Беларуси через Литву приезжают на территорию ЕС. Такой порядок", — сказал министр.

Ландсбергис заметил, что у него нет данных, подтверждающих, что Собчак все еще находится в Литве. "Мы поддерживаем связи с ведомствами, насколько это требуется в данных обстоятельствах. Думаю, сегодняшний комментарий главы Департамента госбезопасности (ДГБ) был важен в плане оценки угрозы нацбезопасности. Департамент это оценил, на данный момент угрозы не видит", — сказал Ландсбергис.

Но, по его словам, если появится какая-либо угроза, ситуацию пересмотрят. "Когда мы формируем "черные" списки, делаем это с партнерами. Чтобы санкции были эффективными, должны договориться все страны", — сказал глава МИД. С ближайшими соседями, по его словам, разрабатывают национальные "черные" списки.

"Госпожа Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. До сих пор не было никаких предпосылок, которые давали бы юридический повод для проверки в суде. Это не означает, что они не появятся. Если такие предпосылки появятся, человека могут включить уже и после пересечения границы , если мы увидим, что он своим присутствием представляет угрозу нацбезопасности. Решения принимают по рекомендации ДГБ", — пояснил Ландсбергис.

"Можно предположить, что ее деятельность необязательно благоприятна для режима. Хотя она себя позиционирует как представителя оппозиции, мы часто видим, что некоторая направленность совпадает, но это субъективная оценка. Она не всегда бывает основанием для включения в "черные" списки", — сказал министр.