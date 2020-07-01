Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности

Десятки антиправительственных активистов были задержаны в Гонконге на следующий день после того, как местные власти приняли новый закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские национальные законы на территории Гонконга.

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Как сообщила местная полиция, первым задержали мужчину, несшего флаг с надписью "Независимость Гонконга". Полицейские выложили в "Твиттере" фотографию этого флага, сообщив, что задержанный нарушил новый закон.

1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии Китаю, группы сторонников демократии заполнили улицы популярного торгового района города. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Принятый закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020

США, Европа и Австралия осудили новый закон. Критики считают, что он противоречит принципу, по которому Китай должен гарантировать соблюдение гражданских свобод в Гонконге.

В 1997 году Британия передала свою бывшую колонию Китаю в рамках соглашения, призванного защитить права и свободы жителей Гонконга по меньшей мере на 50 лет. В основе соглашения находился принцип "Одна страна — две системы", по которому город должен был сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала новый закон о национальной безопасности "важнейшим витком в отношениях материкового Китая и Гонконга" с 1997 года.

Чжан Сяомин, представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, осудил критиков закона, сказав, что он угрожает лишь очень небольшому количеству "преступников, решивших вмешаться во внутренние дела Гонконга".

В этом году ежегодные мероприятия, приуроченные к годовщине передачи Гонконга Китаю, впервые были запрещены — в связи с запретом на собрания численностью более 50 человек из-за пандемии коронавируса, как объяснили власти.

Что происходит в день годовщины передачи Гонконга Китаю?

Продемократические активисты заявили, что, вопреки запрету, проведут-таки традиционный марш в этот день. "Мы устраиваем шествие каждый год, и мы продолжим это делать", — сказал агентству Рейтер Лен Квон-хун, известный гонконгский политический активист-ветеран.

В соцсетях появились фотографии флага, от имени полиции предупреждающего участников протестов о том, что по новому закону о нацбезопасности может считаться преступлением.

"Если вы демонстрируете флаги или плакаты/скандируете слоганы /показываете своим поведением такие намерения, как сепаратизм или подрывная деятельность, которые могут представлять собой преступления по новому закону "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", вас могут арестовать и привлечь к ответственности".

По данным газеты South China Morning Post, улицы Гонконга патрулирует около 4 тыс. полицейских.

Какой была реакция на новый закон?

Новый закон осудили многие западные страны, а также правозащитные организации.

"Китай пообещал жителям Гонконга 50 лет свободы, а дал им только 23", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"А при чем тут вы?" — ответил на это Чжан Сяомин из Канцелярии КНР по делам Гонконга и Макао.

"Нас, китайцев, никто не запугает, — заявил Сяомин. — Прошли те дни, когда мы слушались указаний от других".

По словам Помпео, "драконовский закон уничтожил автономию Гонконга".

"Гонконг продемонстрировал миру, чего могут достичь свободные люди из Китая: здесь одна из самых успешных экономик и одно из самых ярких и динамичных обществ в мире, — сказал госсекретарь США. — Однако паранойя Пекина и его страх перед устремлениями собственных граждан привели к выхолащиванию самого фундамента, на котором был построен успех этой территории".

Власти Канады тем временем обновили рекомендации для своих граждан, отправляющихся в Гонконг. В них появилось такое предупреждение: "Вы можете подвергнуться повышенному риску необоснованного задержания, связанного с национальной безопасностью, и возможной экстрадиции в материковый Китай".

"Государство спецслужб"

Вскоре после принятия нового закона многие гонконгские политические активисты заявили об окончании своей деятельности из-за риска преследования.

"Учитывая масштабы власти, которую дает этот закон, и его грубые формулировки, город превратится в государство спецслужб", — сказал Джошуа Вонг, один из влиятельных лидеров продемократического движения в Гонконге, чья партия "Демосисто" самораспустилась в день принятия закона о нацбезопасности.

В интервью Би-би-си депутат от Демократической партии Гонконга Тед Хуи отметил, что новый закон отнимает у города его права.

"Наша свобода ушла, наше верховенство права ушло, независимость наших судов ушла", — сказал он.

В США депутаты от обеих партий предложили совместный законопроект о предоставлении статуса беженцев жителям Гонконга, которым угрожает опасность политического преследования.

Власти Тайваня заявили о создании центра помощи жителям Гонконга, которые находятся в непосредственной опасности подобного преследования.