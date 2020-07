Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности

Десятки антиправительственных активистов были задержаны в Гонконге на следующий день после того, как местные власти приняли новый закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские национальные законы на территории Гонконга.

Как сообщила местная полиция, первым задержали мужчину, несшего флаг с надписью "Независимость Гонконга". Полицейские выложили в "Твиттере" фотографию этого флага, сообщив, что задержанный нарушил новый закон.

1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии Китаю, группы сторонников демократии заполнили улицы популярного торгового района города. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Принятый закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm