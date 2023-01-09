Граждан Беларуси не пустили в Литву после опроса об отношении к войне в Украину

Заместитель министра иностранных дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс в интервью LRT заявил, что нескольким гражданам Беларуси отказали во въезде из-за их ответов на вопросы о российском вторжении в Украину и отношении к аннексии Крыма.

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Количество граждан Беларуси, которых не впустили в Литву из-за ответов на вопросы этой анкеты, Абрамавичюс не уточнил.

По мнению замглавы МИД Литвы, существующие сейчас ограничительные меры эффективны и достаточны. Обеспечению безопасности страны, напомнил дипломат, способствует и сокращение белорусов, прибывающих в Литву по работе, и приостановка выдачи большинства видов виз в дипломатических представительствах страны в Минске и других городах.

Абрамавичюс напомнил, что еще полтора года назад Вильнюс стремился помочь белорусам, выступившим против режима Александра Лукашенко, в том числе выдавая гуманитарные визы. "Я не могу однозначно сказать, что мы должны сейчас все прекратить, но, конечно, все меры, оценивающие конкретного гражданина, чтобы он не представлял угрозы национальной безопасности Литвы, остаются в ведении соответствующих учреждений нашей страны", — подчеркивает замминистра.

При этом дипломат подчеркнул, что нельзя относиться ко всем белорусам одинаково, и призвал использовать индивидуальный подход.

В начале декабря Департамент миграции Литвы сообщил, что граждан РФ и Беларуси, претендующих на получение ВНЖ или национальной визы, будут спрашивать об их отношении к войне России против Украины. Тогда подчеркивалось, что ответы кандидата будут иметь "решающее" значение при рассмотрении заявления.