Ирландия первой из стран ЕС вводит повторный локдаун
Foto: LETA

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно вводит локдаун в связи с ростом количества заражений коронавируса. Ограничения рассчитаны минимум на шесть недель. Они начнут действовать в ночь на 21 октября и продлятся до 1 декабря, сообщает Deutsche Welle.

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Во время ограничений будут закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры.

Рестораны и бары смогут работать только на доставку или продавать еду навынос. На три четверти будет сокращено количество выходящего на маршруты общественного транспорта.

Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты.

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом и количества пациентов в реанимационных отделениях, правительство Ирландии со среды поднимает уровень эпидемической опасности до максимального. По последним данным, коронавирус в Ирландии обнаружен у 50 993 человек, 1852 инфицированных скончались.

Напомним, первой страной в мире, которая ввела повторный локдаун, стал Израиль. 18 октября в стране стали постепенно снимать карантинные ограничения.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус Евросоюз Ирландия
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