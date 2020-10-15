Испытания двух вакцин и одного лекарства от Covid-19 приостановлены из-за вопросов безопасности

На этой неделе клинические испытания высокого профиля одной вакцины и одного лекарства от Covid-19 были поставлены на паузу из-за беспокойства насчет безопасности препаратов, сообщает The New York Times. Эксперты считают, что это хорошо - паузы значат, что разработчики следуют процедурам безопасности.

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Речь идет о вакцине Johnson & Johnson и лекарстве Eli Lilly, находившихся на третьем, финальном этапе испытаний. Месяцем ранее были приостановлены испытания вакцины AstraZeneca, так как двое волонтеров серьёзно заболели. Сейчас во всех странах, кроме США, надзирающие органы разрешили AstraZeneca возобновить испытания. Стоит отметить, что в августе Европейская комиссия подписала контракт с AstraZeneca о поставке вакцины от Covid-19 странам Европы.

Компании-разработчики не предоставляют расширенных объяснений, что пошло не так. AstraZeneca сообщает, что произошел “единичный случай необъяснимой болезни” - у двух волонтеров развилось воспаление спинного мозга. Johnson & Johnson тоже ссылается на “необъяснимую болезнь” у волонтеров. Eli Lilly не комментирует причины паузы в испытаниях, но согласно неофициальной информации, была замечена большая разница в состоянии здоровья между группой, получающей плацебо и группой, получающей лекарство.

В случае вакцин требования к безопасности крайне высокие, поэтому, даже если один доброволец заболел, все испытания ставятся на паузу. Эксперт по вакцинам и профессор Университета Пенсильвании Стэнли Плоткин указал, что многие вакцины от Covid-19 основаны на новейших, ранее не лицензированных технологиях, поэтому люди подходят к ним с двойной осторожностью.

Однако паузы в исследовании лекарств вроде Eli Lilly, более необычны и вызывают беспокойство. Для того чтобы остановить испытания лекарства на уже больных пациентах должны быть серьёзные причины для сомнений в безопасности медикамента. Однако эксперты указали, что это ещё не значит, что разработка лекарства будет полностью остановлена, всё зависит от результатов расследования причин ухудшения состояния добровольцев. В остальном паузы - это признак того, что разработчики серьёзно относятся к вопросам безопасности препаратов. “Это пример того, как вещи должны работать”, - заключила профессор международного здравоохранения Анна Дурбин.