Из-за ситуации с Covid-19 в Китае в Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с "Covid-19" в Китае планируется начать проверку сточных вод в Вильнюсском аэропорту.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сказал в четверг журналистам представитель Министерства здравоохранения Литвы Аудрюс Щепонавичюс, эти действия намечается предпринять после консультаций, прошедших на этой неделе на уровне Евросоюза. "Это вопрос не дней, а, скорее, недель", - сказал директор департамента общественного здоровья Минздрава, комментируя запланированные проверки в Вильнюсском аэропорту.

Щепонавичюс также подчеркнул, что ЕС рекомендует туристам из Китая сдавать экспресс-тест на антиген и путешествовать только с отрицательным результатом. Также достигнута договоренность рекомендовать ношение медицинских масок или масок FFP2 на авиарейсах из Китая. Помимо прочего, странам ЕС также рекомендовано продолжать свои исследования в области секвенирования.

ЕС провел консультации о возможных ограничениях для путешественников из Китая после того, как в самой густонаселенной стране мира после ослабления строгих ограничений из-за вируса возросло число заболеваний Covid-19.

Как отметил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков, вспышка Covid-19 в Китае была ожидаема, поскольку в стране долго действовали ограничительные меры. В результате чего у людей не выработался гибридный иммунитет. По словам эксперта, пока неизвестно, связана ли вспышка с новым штаммом вируса, но теоретически это может быть одним из факторов.

"Рекомендации ЕС основаны на этих опасениях, но на данный момент мы знаем, что выявленные в Китае штаммы полностью соответствуют штаммам, циркулирующим в ЕС. Мы убедились и в том, что они полностью соответствуют ситуации в Латвии, поэтому сейчас не можем сказать, связан ли рост заболеваемости с обнаружением нового штамма, вызывающего Covid-19", — пояснил Перевощиков.

Он отметил, что рекомендации ЕС носят превентивный характер, и, если в Китае действительно циркулирует опасный штамм, он будет обнаружен путем тестирования путешественников или проверки сточных вод.

Как сообщалось, Китай, который переживает резкий всплеск заболеваемости после отмены в стране большинства суровых антиковидных мер, назвал обязательное тестирование прибывших из Китая дискриминационным и неприемлемым и пообещал принять ответные меры.