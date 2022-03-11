"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах

Украинские города и села, захваченные или осажденные российскими военными, просят о помощи. Кроме ужасов обстрелов, люди уже столкнулись с голодом и холодом. В некоторых населенных пунктах нет воды, отопления и света.

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Гуманитарная катастрофа уже наступила в Мариуполе и в деревнях к северу и западу от Киева.

Украинская служба Би-би-си рассказыает, как выживают местные жители.

Мариуполь: снег вместо воды и приготовление пищи на кострах

Анна Токмакчи выискивает свой дом на каждой фотографии и каждом видео, поступающем из Мариуполя. Ее мама находится в осажденном городе, и вот уже пять дней с ней нет связи.

Мариуполь обстреливали так интенсивно, что город превратился в сплошные руины.

Он находится в блокаде больше недели. Там нет света, воды, еды и ограничена связь с внешним миром.

Железнодорожные пути повреждены, покинуть город стало очень трудно. Было предпринято несколько попыток эвакуировать людей, но гуманитарные коридоры обстреливались.

"Я увидела свой дом на одном из видео, и он пока стоит. Я надеюсь, что и мама моя жива. Представляю, как это страшно, когда над головой свистят снаряды", — написала Анна Токмакчи в "Фейсбуке".

Она состоит во всех мариупольских группах в соцсетях и просит людей на месте сходить по ее домашнему адресу. Она пока не получила никаких известий, но до нее сумела дозвониться подруга из Мариуполя.

"Связь была ужасной, все время прерывалась, я с трудом ее слышала. Они держатся, готовят на улицах на кострах и ищут воду", — говорит Анна.

На кадрах из Мариуполя люди стоят в длинных очередях за водой и плотно сидят у костров во дворах. Еда готовится сразу на весь подъезд или дом.

В городе идет снег, и ему очень рады — снег можно топить.

Оксана из Мариуполя смогла дозвониться своей дочери Татьяне.

"Нас беспрерывно бомбят. У нас нет света и газа, и в первую очередь мы пытаемся помогать детям и старикам. Мы делимся всем — от воды до кукурузных хлопьев", — рассказывает женщина.

Она возмущена тем, что в городе никто не противостоит мародерам, и нет никакой организованной помощи. За день до ее звонка в городе обстреляли представительство Красного Креста.

По словам Оксаны, в городе жуткая гуманитарная катастрофа, люди боятся покидать убежища из-за постоянных обстрелов. Связи практически нет, и выбраться из города невозможно.

"Нам очень нужна помощь. Мы в ловушке. Мы четыре раза пытались уехать из города, и каждый раз все отменялось. Я молю о помощи", — говорит Оксана.

Жители Мариуполя сравнивают свою ситуацию с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны, продолжавшейся более двух лет.

Такое же сравнение сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен после обстрела мариупольского роддома.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022

Очередная попытка эвакуации должна была состояться 9 марта, но этого не произошло. Автобусы, которые должны были забрать людей, не пропустили в город.

"Русские снова не дали мирным жителям уехать из города и не впускают гуманитарные грузы. Это геноцид, происходящий в центре Европы в XXI веке", — сказал Павло Кириленко, глава Донецкой районной военной администрации.

В тот же день, 9 марта, обстрелам подверглись роддом и детская больница. Сначала сообщили о 17 раненых, позднее поступила информация о трех убитых, включая ребенка.

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022



Точное число погибших под обстрелами в Мариуполе неизвестно. Речь идет о десятках, если не сотнях человек.

"Это зверство", — сказал президент Владимир Зеленский.

Дмитровка: десять дней в подвалах

Дмитровка — деревня, расположеная к западу от Киева на Житомирском шоссе. Этот район контролируется российской армией. При этом Дмитровка до сих пор не включена ни в один гуманитарный коридор.

Чтобы добраться оттуда до Ирпина, Бучи или Ворзеля, людям приходится идти много километров через поля под обстрелами, проходя по пути российские блокпосты.

Катя живет в Киеве. Несколько дней назад снаряд попал во двор ее дома в Дмитровке, который ее семья с любовью строила много лет.

"Разрушены забор, гараж, выбиты окна и двери, частично обвалилась крыша — все посыпалось от российского удара. Моя мама продолжает жить в этом доме. У нее нет света, нормальной коммуникации, воды. Она не может приготовить себе еду", — написала Катя в "Фейсбуке".

Российские танки заезжают в деревню, солдаты обчищают дома.

Тех, кто осмеливется преградить им путь, убивают, рассказывает она. Семья Кати и их соседи прячутся в подвале уже 10 дней.

Все это время они находятся без света и отопления. Воды тоже нет, потому что насос электрический. Есть печь, но они боятся ей пользоваться, чтобы дымом не привлекать к себе внимания. Запасы еды заканчиваются.

Другие соседи уехали из деревни, когда у них закончилось продовольствие, и с тех пор с ними нет связи. Никто не знает, где они.

Мама Кати звонит ей изредка, чтобы сказать, что еще жива. До деревни все время доносятся звуки стрельбы, и люди живут в постоянном страхе.

Катя не знает, как им помочь, как вывезти оттуда свою семью.

"Я плачу, я беспомощна. Я не знаю, как помочь. Я очень люблю тебя, мама. Ты не сможешь прочитать эти слова, потому что у тебя нет связи, но ты и так знаешь, как сильно я тебя люблю", — написала Катя пост отчаяния в "Фейсбуке".

Под Киевом: дневник войны

Татьяна (имя изменено из соображений безопасности) живет в деревне под Киевом и ведет онлайн-дневник в "Фейсбуке".

9 марта она сделала такую запись:

"Сейчас мы все работаем по хозяйству: собираем дрова, носим воду из колодца, готовим еду. Электричества нет со второго дня войны. Наша деревня стала большой дружной семьей. Все делятся друг с другом абсолютно всем. Я уверена, такую страну не победить".

8 марта Татьяна написала, что очень радовалась снегу и солнцу. "Это лишние свет и вода, и ощущение защищенности".

Иногда ее посты очень короткие: "Жива. Немножко зарядила телефон".

Вот еще один: "Я научилась видеть в темноте, слух тоже обострился. Могу определять степень опасности по реву".

Херсон: дефицит продовольствия

В некоторых районах оккупированного российской армией Херсона уже 10 дней нет газа, света и отопления. У некоторых нет ничего, в том числе еды.

Житель Херсона Андрей (имя изменено) до войны работал айтишником, сейчас работы нет, как и интернет-связи в целом. Большую часть дня он проводит в очередях за продуктами.

"Я стоял час, чтобы купить яблоки, потом еще два с половиной часа за картошкой, потом пошел за мороженой рыбой и простоял еще два часа. Я ушел из дома в 9 утра, вернулся в три", — говорит он.

В супермаркетах, по его словам, остались только фисташки, мороженое и листья нори (пресованные водоросли). Иногда можно купить молоко.

С соседней Чернобаевской птицефермы людям раздают кур. Деревня Чернобаевка сильно пострадала от обстрелов. На ферме не осталось кормов.

"Сейчас мы съедим этих кур, а потом что?" — тревожится Андрей.

По его словам, российская армия специально мешает работе прицефермы, чтобы заставить население принять от них гуманитарную помощь.

Недавно в Херсон приехало несколько грузовиков с продуктами и другими товарами, но жители города отказываются их брать из рук российских солдат.

"Русские раздают еду, но до сих пор ее взяли только несколько бездомных. Люди ждут помощи с украинской стороны", — говорит Андрей.

Российские военные блокируют десятки украинских грузовиков с грузами для Херсона.

Несмотря на сложную ситуацию в городе, Андрей решил не эвакуироваться. Он не хочет, чтобы мародеры разграбили его дом. Он также не хочет, чтобы Херсонская область превратилась в очередную "народную республику".

"Но никто не знает, сколько еще город с почти полумиллионным населением продержится без продовольствия", — говорит он.

При участии Илоны Громлюк и Олега Черныша.