Как российская аннексия изменила жизнь в Луганске

Часть Донбасса с 2014 года находилась вне контроля украинских властей. Месяц назад Россия аннексировала, в том числе, и эти территории. Deutsche Welle поговорила с жителями Луганска о том, как изменилась жизнь в городе.

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Через месяц после аннексии Россией части четырех украинских регионов DW решила выяснить, что изменилось в городах и селах, которые до того восемь лет находились под контролем пророссийских сепаратистов. Жители Луганска рассказали, как они видят жизнь в городе после незаконного присоединения к РФ, объявленного в Москве 30 сентября.

Первый российский банк в Луганске

"Сказать, что жизнь в Луганске кардинально изменилась с начала октября, нельзя", — начинает разговор с DW луганчанка Мария (здесь и далее имена изменены из соображений безопасности). По ее словам, интеграция региона в РФ началась еще раньше, теперь все закрепляют документально. Если прежде в городе действовал только местный Госбанк ЛНР, то с лета заработал филиал российского Промсвязьбанка (ПСБ). "Его открыли, чтобы бизнес мог сотрудничать с Россией и вести расчеты. Весь бизнес обязали открывать счета там с января, сейчас идут подготовительные работы", — рассказывает женщина.

Но пока, по словам луганчан, для рядовых жителей большинство банковских услуг недоступно. Екатерина, которая обратилась в ПСБ, чтобы перевести средства на счет другого российского банка, говорит, что получила отказ. "Здесь банковской системы нет вообще. Даже в РФ я не могу отправить деньги", — сетует местная жительница. Также в городе, по ее словам, появилось полевое (воинское. — Ред.) учреждение Банка России, но для обслуживания частных лиц оно не предназначено.

Других новых российских институций в Луганске собеседники DW пока не заметили. В то же время местные СМИ и паблики сообщали об открытии регионального отделения партии "Единая Россия". По утверждению ее пресс-службы, в ЛНР заявления на вступление в партию подали более 22 тысяч человек. Среди них — и коллеги собеседницы DW Людмилы: "Все сотрудники одной из кафедр нашего вуза — и преподаватели, и вспомогательный персонал — получили удостоверения членов партии. У них заведующий кафедрой очень пророссийский".

Российский документ на украинский паспорт

Кроме того, в городе ожидают запуск отделения "Почты России" и филиала миграционной службы РФ, где, как обещают, будут отмечать местную прописку в полученных ранее паспортах РФ. "Паспорт ЛНР больше не будут выдавать. Пару недель назад процесс подачи заявлений на получение российского гражданства почему-то приостановили, но рассказывают, что те, кто успел подать документы до паузы, получат паспорт уже с пропиской", — добавляет Людмила.

О принуждении приобретать российское гражданство опрошенные DW местные жители не рассказывают. В то же время работников бюджетных учреждений заставляют присоединяться к российской пенсионной системе. "На работе сказали, если хочу с 1 января иметь зарплату, должна получить страховой номер индивидуального лицевого счета — российский документ вроде идентификационного кода. У меня нет российского паспорта, но говорят, что это не проблема — выдадут на украинский", — делится Екатерина, которая работает в одной из поликлиник города.

Foto: TASS/Scanpix/LETA

Дебютная проверка Роспотребнадзора

Кроме того, по словам женщины, в Луганск впервые за время аннексии приехала комиссия Роспотребнадзора с проверкой медучреждений. Также более тщательными стали инспекции по пожарной безопасности. Переход на российские стандарты в сфере здравоохранения, а также на российские зарплаты анонсировали с 1 января. "Что это будет означать — не объясняют. Для изучения нам дали пока документ Роспотребнадзора на 900 страниц по санитарно-гигиеническим нормам и инфекционной безопасности, но пока этим занимается руководство", — пояснила медработница.

Переход на стандарты РФ и российский уровень заработных плат с нового года объявили также и работникам образовательных учреждений. "Для людей, которые будут заниматься лицензированием новых планов, выделят отдельные ставки. До этого же как было: каждая кафедра сама как-то тяп-ляп что-то там оформляла и процесс длился годами. Теперь будет отдельная структура. Но это пока на словах", — добавляется Людмила из луганского вуза.

По ее словам, с лета сотрудничество местных учебных заведений с российскими усилилось. Преподаватели вуза, где она работает, впервые ездили на курсы повышения квалификации в Россию, раньше это происходило в онлайн-режиме. Помимо этого, продолжает Людмила, в ее вузе появилась охрана из военных, которые даже порой проверяют сумки: "Объясняют это введением военного положения. С 1 января обещают установить турникеты, камеры и систему электронных пропусков".

Мобилизация мужчин пошла на спад

В то же время, по словам собеседников DW, особых изменений на улицах города с введением военного положения не заметно. "Военных как было много с февраля, так и осталось. Но мобилизация будто пошла на спад как раз после 30 сентября. Знакомый прятался все это время, сейчас перестал. Видно, пока хватает тех, кого набрали", — говорит Людмила. Замедление мобилизации подтвердили DW и другие собеседники, проживающие в Луганске.

После аннексии РФ украинских территорий на неконтролируемом Киевом участке границы с Россией администрация так называемой ЛНР убрала паспортный и таможенный контроль. Зато на российской границе контроль пока сохраняется, уточняет местная жительница Кристина, родственники которой недавно ездили в РФ.

Подорожание продуктов и недвижимости

Как сообщили DW жители Луганска, за последние месяцы цены на продукты и лекарства выросли почти вдвое. В то же время повысили уровень минимальной пенсии. "Моей 90-летней свекрови в октябре принесли 10 600 рублей (172 евро) вместо привычных 9200 (149 евро). Она всегда получала минималку", — рассказала пенсионерка Галина.

Foto: TASS/Scanpix/LETA

Также, по словам собеседников DW, на фоне санкций против РФ в Луганск перестали поставлять товары западных брендов, которые ранее все же доходили до города. "До февраля нам завозили и европейские телевизоры, и бытовую технику. Сейчас в основном все из РФ и Китая, и сильно подорожало. Также последние недели сократили поставки фруктов, молочных продуктов из Беларуси и РФ", — перечисляет Екатерина, которая работает в поликлинике.

Параллельно в городе отмечен рост цен на рынке недвижимости. По словам Марии, цены на аренду и продажу жилья выросли на 40-50 процентов и фактически достигли уровня 2014-2015 годов. Это может быть связано с ростом спроса, ведь в Луганск, указывает женщина, переехало немало людей из городов и сел Луганщины, которые были заняты войсками РФ уже во время полномасштабного вторжения.

Между тем в магазинах города с весны можно расплачиваться гривнами, несмотря на то, что в обменных пунктах и банках с ней не проводят никаких операций.

Самый большой ремонт за восемь лет

Бросаются в глаза работы по благоустройству города, которые продолжаются с лета. "Ремонтируют дороги, тротуары, фасады домов на некоторых улицах в центре, перекрывают крыши. Конечно, эти восемь лет они тоже что-то делали понемногу — высаживали розы, например, но не в таком объеме", — отмечает Екатерина.

Несмотря на некоторые положительные изменения женщина не замечает среди населения какого-то подъема в связи с "вхождением в состав РФ". "Не могу сказать, что в воздухе витает какая-то радость и уверенность. Все совсем иначе: слышны скептические настроения, — полагает Екатерина. — Мы живем фактически на линии фронта, все знают о контрнаступлении (ВСУ. — Ред.). Некоторые надеялись, что с "присоединением" Россия "нас защитит", но ведь мы видели обстрелы и Белгорода, и Курска. РФ не защищает даже свою территорию".