Конгресс США возложил вину за катастрофы 737 MAX на Boeing и регулятора
Foto: AP/Scanpix/LETA

Крушения самолетов Boeing 737 MAX вызваны ошибками инженеров и руководства концерна Boeing и неэффективным надзором Федерального управления гражданской авиации, считает Палата представителей США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Конгресс США возложил вину за две резонансные катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом серии ошибок инженеров Boeing, недостатка прозрачности со стороны руководства корпорации и крайне неэффективного надзора со стороны FAA, говорится в докладе Комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, представленном в среду, 16 сентября.

Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу представители комитета.

В чем конкретно виноват Boeing


Авторы доклада уделили особое внимание системе улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала ключевым фактором крушений. Активация системы происходит на основании сигнала одного единственного датчика, что является "недочетом проектирования", подчеркивается в документе. Кроме того, Boeing не классифицировал MCAS как критически важный для безопасности механизм, отмечают составители. По их словам, корпорация скрыла важнейшую информацию от FAA, своих клиентов и пилотов.

Ошибки в проектировании самолета упоминались и в предварительных результатах расследования, опубликованных в марте. Тогда же Конгресс подчеркнул, что FAA не выполнило свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности эксплуатации самолета.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии — осенью 2018 года и весной 2019-го. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства, присутствовавших на рынке пассажирских авиаперевозок с весны 2017 года. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, Boeing анализирует полученные данные.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Boeing
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя