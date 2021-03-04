Коронавирус: Германия начинает массовую продажу домашних тестов

Сеть немецких супермаркетов Aldi начнет с 6 марта продавать в своих филиалах по всей Германии тесты на коронавирус для самостоятельного применения, сообщает Deutsche Welle.

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По данным источника, упаковка из пяти тестов будет стоить 25 евро, один клиент сможет приобрести только одну упаковку. Другие немецкие торговые сети тоже объявили о начале продаж похожих тестов.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции приняли решение продлить до 28 марта введенный в середине декабря 2020 года жесткий локдаун. Одновременно федеральные и земельные власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Тем временем остальные, не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми.

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксированы 11 912 случаев заражений — на 43 больше, чем днем ранее. От последствий инфекции скончались 359 человек. Всего число заражений в ФРГ достигло 2,47 млн. В ходе пандемии скончались 71 240 человек.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 64,7 случая заражения, больше, чем днем ранее (63,8). Согласно решению федеральных и земельных властей от 3 марта, верхней границей этого показателя являются 100 случаев. 2 декабря 2020 года показатель заболеваемости достигал наивысшего значения — 197,6.