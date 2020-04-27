Коронавирус: у британских детей обнаружен странный синдром, в Германии теперь обязательны маски

Премьер-министр Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом, мусульманские страны готовятся к пику заражаемости из-за Рамадана, а количество заболевших в мире в понедельник преодолеет три миллиона. Главное о пандемии Covid-19.

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Официальное число заразившихся Covid-19 в мире почти достигло трех миллионов. Второго апреля был зарегистрировал миллион заболевших, 13 дней спустя — два миллиона.

В нескольких странах продолжается ослабление карантинных мер. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что в стране удалось взять под контроль распространение коронавируса.

"В Новой Зеландии сегодня нет массового, не отслеживаемого распространения вируса. Мы победили в этой битве", — заявила она.

Ардерн отметила, что этого результата удалось добиться благодаря слаженным действиям граждан. Строгие карантинные меры в Новой Зеландии были введены достаточно рано, когда в стране было только несколько десятков заболевших.

26 марта были закрыты пляжи, офисы и школы. Рестораны и кафе не работали даже на вынос.

Эксперты также отмечают, что борьбе с вирусом способствовало географическое расположение Новой Зеландии. Островному государству было легко закрыть границы и контролировать иммиграцию.

В понедельник страна перешла с четвертого уровня карантина на третий. Это значит, что большинство компаний смогут вернуться к работе. Однако новозеландцам по-прежнему нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования, а дети пока не смогут вернуться в школы.

Британия: дети с синдромом воспаления

Национальная служба здравоохранения распространила срочное предупреждение среди терапевтов: за последние три недели резко выросло число поступающих в больницы детей с воспалением.

"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", — говорится в инструкции, полученной врачами.

"В большинстве случаев наблюдаются боль в животе и желудочно-кишечное расстройство, а также панкардит", — говорится в разосланных врачам инструкциях. Источники Daily Mail сравнивают новый синдром с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока.

Синдром может быть настолько серьезным, что детей отправляют в реанимацию.

Терапевтов просят срочно сообщать о каждом ребенке с подобными симптомами.

Общее число детей, демонстрирующих новый синдром, достаточно мало. Однако синдром малоизучен, поэтому вызывает беспокойство. При этом он проявляется и у детей, зараженных коронавирусом, и у тех, у кого заражения не обнаружено.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник снова приступил к работе. Он заявил, что Британия начинает побеждать коронавирусную эпидемию.

Однако премьер предупредил о риске преждевременного ослабления условий карантина, которое может привести ко второй волне эпидемии вируса.

Премьер-министр призвал к терпению предпринимателей, теряющих деньги из-за закрытия многих предприятий, прежде всего в сфере обслуживания. По его словам, вторая волна эпидемии была бы катастрофой для экономики.

В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице Сент-Томас, три ночи он находился в реанимации.

Италия: опубликован план выхода из карантина

Премьер-министр Италии, где от коронавируса скончалось больше людей, чем в других европейских странах, в понедельник обнародовал подробный план выхода из карантина.

С 4 мая итальянцам разрешат навещать родственников, но только в масках и при условии соблюдения правила социального дистанцирования.

Правительство разрешит открывать парки в городах, но последнее слово будет за мэрами. Религиозные церемонии остаются под запретом, но будут разрешены похороны.

С первого июня в стране откроются бары и рестораны, но с рядом ограничений. Клиенты должны соблюдать дистанцию в один метр, а столики должны быть на расстоянии двух метров. Персонал обязательно должен носить маски и перчатки.

Кроме того, 1 июня откроются парикмахерские и салоны красоты.

В изложенном Джузеппе Конти плане ничего не говорится об открытии ночных клубов, театров и букмекерских контор.

Германия: маски обязательны

С понедельника жители всех 16 земель Германии должны носить маски в общественных местах и в транспорте.

В разных землях правила касательно ношения масок разнятся. В магазинах Берлина, например, можно находиться без маски. Самые строгие правила — в Баварии.

Речь не о медицинских масках. Носить разрешается любую маску, которая закрывает рот и нос. Самодельная маска из ткани тоже подойдет.

В Германии с начала пандемии скончались 5750 человек, это гораздо меньше, чем в Италии, Испании, во Франции или в США.

Китай отрицает распространение дезинформации

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Евросоюза о том, что китайские государственные агенты проводят кампании по дезинформации о коронавирусе в соцсетях.

Представитель министерства Гэн Шуан на брифинге в понедельник заявил, что Китай против распространения дезинформации людьми или институтами.

Ранее Евросоюз опубликовал доклад о дезинформации в мировых СМИ, в котором говорилось, что власти некоторых стран способствуют распространению фейковых новостей .

Агентство Рейтер позже опубликовало переписку, из которой следовало, что Пекин пытался препятствовать публикации доклада, но в понедельник представитель ЕС это опроверг.