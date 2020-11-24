Коронавирус в мире: Англия уменьшит длительность карантина при въезде

В Англии можно будет сдать платный тест после приезда и сократить длительность обязательной самоизоляции, в Сербии заразился еще один священник, крупнейший производитель одноразовых перчаток закрывает половину заводов, в Швеции надзорный орган заявил, что власти недостаточно сделали для предотвращения смертей в домах престарелых.

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Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса — в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 59 млн, умерло почти 1,4 млн человек.

Для прибывающих в Англию тест сократит карантин вдвое

У прибывающих в Англию с 15 декабря появится возможность не проходить обязательный двухнедельный карантин, сдав тест на Covid-19 через пять дней после приезда, сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс. У частных фирм тест обойдется в 65-120 фунтов (86-160 долларов).

По словам министра, эта услуга поспособствует росту международных поездок, обеспечивая при этом безопасность населения.

Представители туристической отрасли приветствовали решение правительства, но отметили, что оно немного запоздало.

Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии рассматривают аналогичные меры, но пока не объявляли о том, когда они начнут действовать.

В настоящее время пассажиры, прибывающие из стран, с которыми у Англии нет транспортного коридора, должны самоизолироваться на 14 дней (это касается, в частности, прибывающих из России). С 15 декабря можно будет сократить срок самоизоляции вдвое, сдав тест на коронавирус через пять дней после окончания поездки. Как правило, результат становится известен через 24-48 часов.

Тем временем, данные Бюро национальной статистики за неделю с 6 по 13 ноября вновь показали резкий рост смертности в Соединенном Королевстве. За этот период в стране умерли 14 тыс. человек, что на 19% выше среднего за последние годы. В 2838 случаях в свидетельстве о смерти упоминался Covid-19.

Большинство смертей в этот период было зарегистрировано на севере Англии и стало запаздывающим следствием резкого роста заболеваемости в этих регионах в предыдущий месяц.

Бюро национальной статистики собирает данные из свидетельств о смерти, если Covid-19 указан в качестве одной из причин летального исхода; этот учет ведется независимо от правительства, и цифры публикуются еженедельно. Общее число смертей, подсчитанное таким методом, достигло 66713 за период с 9 марта по 13 ноября (в Шотландии — по 15 ноября).

Также ведомство публикует данные об избыточной смерности по сравнению со средним уровнем за последние несколько лет. Эти данные включают умерших от других причин вследствие не оказанной вовремя медицинской помощи; с начала эпидемии эта цифра составляет более 73 тыс.

Правительство параллельно собирает данные обо всех умерших, имевших положительный тест на коронавирус за 28 дней до смерти или позже. Эти данные менее полные, но обновляются ежедневно. За период до конца дня 23 ноября в статистику смертей включили 55838 человек, это на 608 человек больше, чем днем ранее.

Похороны и коронавирус

После похорон главы Сербской православной церкви патриарха Иринея, скончавшегося от Covid-19, заражение коронавирусом было выявлено у епископа Давида, проводившего отпевание. Священник было госпитализирован в одну из больниц Белграда, сообщили государственные СМИ.

На проходившие в воскресенье похороны патриарха Иринея собралось большое количество верующих. Многие из них были без масок и во время прощания целовали гроб священнослужителя. Предполагается, что сам патриарх заразился в Черногории во время похорон епископа, причиной смерти которого также стал коронавирус.

Ковид на заводах по выпуску одноразовых перчаток

На фоне гигантского спроса на резиновые перчатки в мире, их самый крупный производитель Top Glove принял решение закрыть половину своих заводов после того, как почти 2,5 тыс. работников заразились коронавирусом.

Из-за вспышки руководство предприятия решило закрыть 28 предприятий в Малайзии, где производились перчатки.

При этом компанию обвиняют в эксплуатации рабочих и неудовлетворительных условиях их труда. Из-за этого в июле США запретили импортировать продукцию двух дочерних предприятий компании.

Гонконг вновь закрывает клубы

Для борьбы с распространением коронавируса Гонконг в третий раз за год закрывает бары, ночные клубы, дискотеки, караоке и другие развлекательные заведения. Они не будут работать по меньшей мере до 3 декабря.

Во вторник город сообщил о 80 новых случаях. С начала пандемии было выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения, умерли 108 человек. Резкий скачок заболеваемости, отмечающийся в последнее время, связывают с барами и ночными клубами. 180 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, посещали развлекательные заведения.

Шведский регулятор критикует подход к пандемии

Шведская Инспекция здравоохранения и социального ухода заявила о серьезных ошибках властей в обеспечении защиты пожилых людей, живущих в домах престарелых. После начала пандемии там скончались тысячи людей.

Эта группа во время первой волны эпидемии пострадала больше других. Премьер-министр Стефан Левен в мае признал, что страна не смогла защитить стариков.

Швеция изначально выбрала свой подход, отказавшись от локдаунов и обязательного ношения масок. В итоге смертность на душу населения там оказалась выше, чем в соседних странах, но ниже, чем, например, в Испании.

Глава инспекции София Вальстрем заявила: "Во время расследования регулятор выявил серьезные недостатки на региональном уровне в уходе за людьми, живущих в домах престарелых".

Регулятор пришел к выводу, что ни один из 21 региона Швеции не приложил достаточных усилий для лечения людей с Covid-19, живущих в домах престарелых. Примерно 20% из них не были осмотрены врачами. Из 6400 смертей в стране на жителей домов престарелых приходится примерно половина.

В Швеции со вторника вступает в силу запрет на общественные мероприятия с участием более восьми человек. Ограничения в отношении частных собраний в любом составе по-прежнему носят характер рекомендаций.

В США не рекомендуют не ездить к родственникам на День благодарения

Американские Центры по контролю за заболеваниями рекомендовали воздержаться от посещения родственников в период пандемии, но не все американцы к ним прислушались. В четверг в стране миллионы людей в стране отмечают День благодарения, и аэропорты и самолеты в этом году вновь заполнились до отказа.

Более того, консервативный сенатор-республиканец Тед Круз возмутил многих твитом, в котором он призвал не отказываться от праздника.

В других странах:

Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения скоро смогут отправиться в Китай, чтобы выявить происхождение Covid-19, сообщила ВОЗ, сославшись на заверения Пекина. "Мы ожидаем, и у нас есть заверения наших коллег из правительства Китая, что поездка на место [откуда началось распространение коронавируса]… будет организована как можно скорее", — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Франция ждет телеобращение президента Эммануэля Макрона. По неофициальной информации, он объявит о частичных послаблениях в некоторых районах страны. Жесткие ограничительные меры действуют во Франции с 30 октября.

Австралия ослабляет ограничения на поездки между штатами. Граница между Новым Южным Уэльсом и Викторией (наиболее пострадавшим штатом в стране) уже открылась на этой неделе, и сегодня утром власти Квинсленда объявили, что 1 декабря будет снят запрет на поездки в Новый Южный Уэльс. Два штата были изолированы друг от друга большую часть года. Это был первый случай закрытия границ штатов после эпидемии испанского гриппа в 1919 году.

Король Испании Фелипе VI самоизолируется после контакта с человеком, у которого было выявлено заражение коорновирусом. Монарх пробудет на карантине 10 дней. Дворец не сообщил, с кем контактировал Фелипе VI.