Коронавирус в мире: Беларусь проведет парад 9 мая; Германия открывает церкви
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,44 млн, умерли, по последним данным, более 244 тысяч человек. Все больше европейских стран снижают карантинные меры: в Германии открылись церкви, мечети и синагоги, в Португалии отменен режим чрезвычайного положения, британский премьер рассказал, что знал о планах правительства на случай своей смерти.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

Все последние новости, связанные с пандемией коронавируса, в подборке Русской службы Би-би-си.

Ситуация в России

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный суточный прирост, всего общее число заболевших выросло до 134 687. За последние сутки умерли 58 человек, всего в стране от Covid-19 умерли 1280 человек.

Европа открывается

В Германии для воскресных служб открываются церкви, но при ряде ограничений. Пока запрещены песнопения — власти считают, что пение может спровоцировать распространение вируса. Число посетителей ограничено, все они должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а христианские священники будут причащать прихожан в масках. В синагогах и мечетях также будут следовать новым правилам гигиены. Многие магазины в Германии, где действовали строгие ограничительные меры с 22 марта, открылись еще на прошлой неделе, но до сих пор закрыты рестораны, бары и гостиницы, а также пока не возобновились спортивные мероприятия.

На прошлой неделе власти объявили о скором открытии детских площадок, музеев, зоопарков и других мест проведения культурного досуга.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, за сутки было зарегистрировано 74 смерти и 793 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Португалия с воскресенья постепенно снимает карантинные меры, отменяется введенный шесть недель назад режим чрезвычайного положения. Власти предупредили население, что могут вновь принять чрезвычайные меры, если число новых случаев резко вырастет. Отныне в общественом транспорте и закрытых помещениях ношение масок обязательно.

В Испании, где продолжается ослабление карантинных мер, за сутки умерло 164 пациента, у которых был выявлен коронавирус, — самая низкая смертность за семь недель.

Параду на 9 мая быть

Белорусский президент Александр Лукашенко не станет из-за пандемии коронавируса отменять военный парад к 9 мая. Президент Лукашенко — один из немногих в мире, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности не вводит карантин и не соблюдает социальную дистанцию.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", — сказал Лукашенко. По официальным данным, в стране больше 15 тысяч заболевших и 97 умерших от Covid-19.

У британских врачей был план на случай смерти Бориса Джонсона

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем первом интевью после госпитализации с Covid-19 рассказал, что в больнице ему давали "литры за литрами кислорода", чтобы поддержать ему жизнь. Джонсон, по его словам, знал, насколько тяжелым было его состояние, и что у врачей имелся план действий на случай его смерти.

"У врачей были самые разные распоряжения на случай, если бы все пошло очень плохо. (…) У них была стратегия по типу "смерть Сталина", — сказал он.

Джонсону поставили диагноз Covid-19 26 марта, 10 дней спустя его отправили в больницу, где днем позже он оказался в отделении реанимации (но не на аппарате ИВЛ). В понедельник 27 мая он вернулся к работе, а в среду 29-го у Джонсона и его невесты Керри Саймондс родился сын. Его назвали Уилфред Лори Николас — в честь дедушек родителей и двух врачей по имени "Николас", которые лечили Джонсона в больнице.

Когда вернется футбол

Футбольный клуб "Сассуоло" первой из команд итальянской серии А вновь начинает тренировки после перерыва из-за пандемии. Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта.

Как сообщили представители команды, в первое время игроки смогут тренироваться по одному, а командные тренировки смогут официально возобновиться 18 мая с учетом мер социального дистанцирования.

В Италии смертность от коронавируса остается самой высокой в Европе, умерли почти 29 тысяч человек.

За возобновление сезона Бундеслиги при закрытых трибунах высказался министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, если окажется, что кто-то в команде болен, клубу придется провести в самоизоляции две недели.

В США Уоррен Баффет избавляется от акций авиакомпаний

В США один из крупнейших мировых инвесторов Уоррен Баффет заявил, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway продает акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. По его оценке, в ближайшие три-четыре года рынок перелетов сильно сократится из-за коронавируса.

Общее число смертей от коронавируса в США превысило 66 тысяч, из них за последние сутки умерли почти полторы тысячи человек.

Таиланд: рестораны с пластиковыми перегородками

Таиланд начинает снимать некоторые ограничения — открываются рынки, парикмахерские, некоторые спортивные заведения. Рестораны смогут работать — при условии, что сотрудники и посетители будут соблюдать дистанцию — для этого устанавливают специальные пластиковые барьеры. Но бары и кинотеатры остаются закрыты.

В воскресенье власти страны сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом и ни одной новой смерти. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 969 заражений, скончались 54 человек.

Иран открывает мечети

В Иране некоторые мечети, закрытые с середины марта, вновь примут верующих. В стране продолжается Рамадан, и по словам президента Ирана Хасана Роухани, в стране откроются 132 мечети.

В Иране подтверждены более 96 тысяч случаев заболевания, умерли более 6 тысяч человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

15

Source

BBC News Русская служба

Tags

Россия коронавирус Британия Александр Лукашенко Беларусь Борис Джонсон Великобритания Германия Европа Испания Италия Португалия США Таиланд
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form