Коронавирус в мире: ООН предупреждает о катастрофическом провале в образовании

По состоянию на вторник число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, скончались почти 695 тысяч человек с Covid-19.

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Страны Европы продолжают бороться с новыми вспышками инфекции, ООН призвала все правительства вернуть образование школьникам, Австралия ввела штрафы в 3,5 тыс. долларов за нарушение карантина, в Индии зафиксирован крупнейший прирост новых случаев с начала пандемии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил во вторник о том, что перерывы в образовании, вызванные пандемией коронавируса, могут с высокой вероятностью стать катастрофой для целого поколения жителей планеты.

Безопасное возвращение учеников в школы должно стать главным мировым приоритетом, подчеркнул он в своем видеообращении, опубликованном на сайте ООН.

Last month, over 1 billion students were affected by #COVID19 school closures. Even before the pandemic, the world was facing a learning crisis. We must take bold steps now, to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. https://t.co/fD4nwEkqUg pic.twitter.com/71ksZO2DHP — António Guterres (@antonioguterres) August 4, 2020

По состоянию на середину июля школы закрыты для 1 миллиарда учеников из порядка 160 стран и около 40 миллионов детей остались без дошкольного образования, отметил Гутерриш.

При этом еще до пандемии 250 миллионов детей не имели доступа к образованию, а три четверти учеников средних школ из развивающихся стран покидали учебные заведения без базовых знаний.

"Теперь перед нами катастрофа целого поколения, из-за которой может пропасть нераскрытый человеческий потенциал, быть подорван прогресс последних десятилетий и усилиться укоренившееся неравенство", - подчеркнул генсек ООН, представив рекомендации ООН по безопасному возвращению учеников в школы для правительств стран мира.

В Индии самое высокое число заболевших за день

За последние сутки в Индии зафиксировано больше новых случаев коронавируса, чем в любой другой стране мира. В понедельник заболевание выявили у более 50 тысяч жителей Индии, более 800 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

Вирус обнаружили у одного из лидеров оппозиции, Карнатаки Сиддарамайи, положительный диагноз также у министра внутренних дел Амита Шаха.

Число случаев заболевания коронавирусом в Индии, самой густонаселенной стране мира, достигло отметки в 1,85 млн. Тревожную ситуацию в некоторых районах страны усугубляют обильные дожди и наводнения.

На фоне растущей заболеваемости и смертности власти Индии все равно продолжают открывать экономику. В частности, готовятся снова начать принимать посетителей спортзалы и студии для занятий йогой.

Жесткий карантин, продлившийся в стране около двух месяцев, тяжело ударил по экономике, но с начала июня власти начали снимать ограничения на ведение бизнеса.

Новые штрафы в Австралии

Власти австралийского штата Виктория объявили о новых наказаниях для нарушителей режима самоизоляции из-за коронавируса. Пойманным нарушителям теперь могут на месте выписать штраф в размере 5 тысяч австралийских долларов (около 3,5 тыс. долларов США). Для этой цели на улицы штата направлены 500 военнослужащих.

Почти треть жителей Виктории с предписанием оставаться дома не были в самоизоляции в тот момент, когда им позвонили для случайной проверки, сказал во вторник глава правительства штата Дэниел Эндрюс.

Полиция штата жалуется на многочисленные случаи агрессии и даже насилия со стороны людей, отказывающихся следовать правилам и оставлять свои имена и адреса для программы отслеживания контактов. В одном из случаев посетительница магазина, на которой не было маски, напала на подошедшую к ней женщину-полицейскую и стала бить ее головой об асфальт.

В Австралии за все время эпидемии зафиксировано 18300 случаев, причем больше половины из них - в штате Виктория только за последний месяц. Штат Виктория и его столицу Мельбурн считают главным очагом второй волны коронавируса в стране.

Во вторник в штате Виктория было 439 новых случаев заболевания, 11 человек скончались.

В столице штата, Мельбурне, в воскресенье был введен особо жесткий шестинедельный карантин из-за резкого скачка новых случаев коронавируса.

Франция: вирус вернется зимой "с высокой вероятностью"

Научный совет при правительстве Франции предупредил, что осенью или зимой стране "с высокой вероятностью" грозит вторая волна коронавируса.

За последние недели число новых случаев в стране начало расти, за последние три дня зарегистрировано около 3,4 тысяч заболевших и увеличилось также число пациентов в отделениях реанимации.

Из других европейских стран рост новых случаев за последние недели также был зафиксирован в Бельгии, Люксембурге и Испании.

В Польше во вторник зафиксирован уже четвертый рекордный скачок новых случаев коронавируса. За сутки выявлено 680 новых заболевших и шесть смертей.

Около трети всех новых случаев зарегистрированы в области Силезия на юго-западе страны. Вспышки связывают с местными шахтами, условия работы в которых не позволяют держать дистанцию, передает агентство Рейтер.

Правительство страны рассматривает обязательное тестирование для возвращающихся в Польшу и карантин для прибывающих из ряда стран.

В Польше насчитывается 48149 заболевших коронавирусом, 1738 человек скончались.

Япония отказывается от факсов

Власти Токио решили запустить централизованную базу данных для регистрации случаев заболевания коронавируса - до этого медицинские центры несколько месяцев посылали свои данные о каждом пациенте по факсу.

Как передают местные СМИ, чиновники вручную пересчитывали число факсов из медицинских центров и затем объявляли его как дневную статистику по коронавирусу.

Критики такого метода отмечали, что из-за того, что факсы должны быть отправлены к 9 утра, возникали задержки, а некоторых пациентов могли посчитать дважды.

В Японии многие компании до сих пор широко используют факсы в своей работе.

Новая база данных должна ослабить нагрузку на медиков и чиновников и позволяет пациентам самим регистрировать свои симптомы.

Во вторник в Токио зарегистрировано 309 новых случаев Covid-19, а общее число зараженных превысило 14 тысяч.

Со вторника десятки миллионов филиппинцев снова на карантине. Приказ не покидать свои дома распространился на столицу Манилу и ее окрестности. В воскресенье медики страны призвали президента Родриго Дутерте не допустить коллапса системы здравоохранения.

Предыдущий карантин власти Филиппин ослабили только в июне. Он был одним из самых долгих в мире.

Однако больницы страны оказались не в силах справиться с наплывом новых больных, после того как число заражений увеличилось в пять раз, превысив 100 тысяч.

Новый карантин означает, что все жители охваченной им территории должны оставаться дома и выходить только в магазин за предметами первой необходимости или для физических упражнений. Общественный транспорт не работает, местные авиарейсы приостановлены.

В воскресенье на Филиппинах были зарегистрированы рекордные 5032 заболевших, и больницам в некоторых районах пришлось приостановить прием все прибывающих пациентов.